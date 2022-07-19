Сегодня де Лигт завершит прохождение медосмотра для «Баварии»

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19 июля 2022, 10:32

Защитник «Ювентуса» переходит в «Баварию».

Ранее 22-летний нидерландец прошел первую часть медосмотра для мюнхенского клуба. Сегодня обследование де Лигта будет завершено. Затем он вылетит в США , чтобы присоединиться к «Баварии», которая проводит сборы за океаном.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Бенжамена Павара после подписания де Лигта.