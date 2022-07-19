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Сегодня де Лигт завершит прохождение медосмотра для «Баварии»

19 июля 2022, 10:32

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».

Ранее 22-летний нидерландец прошел первую часть медосмотра для мюнхенского клуба. Сегодня обследование де Лигта будет завершено. Затем он вылетит в США, чтобы присоединиться к «Баварии», которая проводит сборы за океаном.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Бенжамена Павара после подписания де Лигта.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:15
Непонятный трансфер, толи Бавария нагрела Юве, толи Юве слил переоценённого игрока.
Из плюсов: хорошо головой играет сильный физически.
Из минусов: не умеет позицию выбирать от слова совсем, привозит много. При чем как при Сарри, Пирло так и при Аллегри, и даже в сборной.
drug01
drug01
19 июля в 11:26
Желаем успешной игры
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
19 июля в 11:17
Все-таки в машину.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 11:15
А чё Баварии, у себя в Европе, места для тренеровок не нашлось?
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 10:43
Вердикт будет - здоров.
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