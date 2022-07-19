Сегодня де Лигт завершит прохождение медосмотра для «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт переходит в «Баварию».
Ранее 22-летний нидерландец прошел первую часть медосмотра для мюнхенского клуба. Сегодня обследование де Лигта будет завершено. Затем он вылетит в США, чтобы присоединиться к «Баварии», которая проводит сборы за океаном.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Бенжамена Павара после подписания де Лигта.
Из плюсов: хорошо головой играет сильный физически.
Из минусов: не умеет позицию выбирать от слова совсем, привозит много. При чем как при Сарри, Пирло так и при Аллегри, и даже в сборной.
Из плюсов: хорошо головой играет сильный физически.
Из минусов: не умеет позицию выбирать от слова совсем, привозит много. При чем как при Сарри, Пирло так и при Аллегри, и даже в сборной.