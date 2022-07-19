Бальбуэна прокомментировал переход из «Динамо» в «Коринтианс»

Парагвайский защитник , который приостановил свой контракт с «Динамо», прокомментировал переход в «Коринтианс».

Я разговаривал со многими друзьями в «Коринтиансе», я всегда чувствовал привязанность фанатов, я всегда буду благодарен им, и я не знаю, достоин ли я такой любви. С тех пор как я ушел из «Коринтианса» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Эта огромная привязанность, я не знаю, заслуживаю ли я ее, но я очень благодарен. На поле и за его пределами, я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде.