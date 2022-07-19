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Бальбуэна прокомментировал переход из «Динамо» в «Коринтианс»

19 июля 2022, 07:20

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который приостановил свой контракт с «Динамо», прокомментировал переход в «Коринтианс».

Я разговаривал со многими друзьями в «Коринтиансе», я всегда чувствовал привязанность фанатов, я всегда буду благодарен им, и я не знаю, достоин ли я такой любви. С тех пор как я ушел из «Коринтианса» четыре года назад, люди не переставали поддерживать со мной связь. Эта огромная привязанность, я не знаю, заслуживаю ли я ее, но я очень благодарен. На поле и за его пределами, я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:36
Искренне желаю тебе неудачи и травм, кинул команду за неделю до начала сезона.
112910415
112910415
19 июля в 11:18
красивенький текст написали парню
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 09:16
Да лана,засцал и сбежал!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 09:07
Лукавит парнишка - однозначно.
sv_1969
sv_1969
19 июля в 09:01
Забыть давно надо
djdnt329p4ej
djdnt329p4ej
19 июля в 08:56
Всё правильно сделал
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
19 июля в 08:55
"Вальбуэна"-"Бульбуэна" - кто их ментам впаривает?)
ОПС
ОПС
19 июля в 08:11
При чем здесь привязанность? Контракт прежде всего. Плати неустойку и отваливай.
shlomo2
shlomo2
19 июля в 07:44
Ну говорить то можно все что угодно
Гость
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