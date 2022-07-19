«Вулверхэмптон» отдал в аренду самого дорогого игрока в истории клуба

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19 июля 2022, 14:08

Нападающий перешёл в «Андерлехт» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.

Соглашение клубов по 20-летнему португальцу рассчитано до июня 2023 года.

«Вулвз» подписали Силву в 2020 году за рекордную для клуба сумму — 40 млн евро.