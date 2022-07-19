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«Вулверхэмптон» отдал в аренду самого дорогого игрока в истории клуба

19 июля 2022, 14:08

Нападающий Фабио Силва перешёл в «Андерлехт» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.

Соглашение клубов по 20-летнему португальцу рассчитано до июня 2023 года.

«Вулвз» подписали Силву в 2020 году за рекордную для клуба сумму — 40 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:00
Однозначно хорошее приобретение для бельгийцев и потеря для волков... Так грустно каждый сезон смотреть, как самая португальская команда АПЛ чуууууть-чуть не дотягивает до еврокубков в такой сложной лиге с кучей команд, место для которых там как бы зарезервировано по статусу и на бумаге)
Zhgoon
Zhgoon
19 июля в 20:14
«Волки» довольно неплохо выступают в АПЛ с учетом того, что самый дорогой трансфер у них — меньше годовой зарплаты условного Неймара. Но в целом они очень сильно сдали. Надо снова превращаться в атакующую безбашенную команду и дерзить на поле.
Carl Lewis
Carl Lewis
19 июля в 16:24
Вот так бывает.
Wolverhampton
Wolverhampton
19 июля в 14:50
Пускай практикеу проходит.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
19 июля в 14:47, ред.
Чем-то похож на Доминика из Эвертона. Возможно проблема тренерская, так как многие игроки сдулись в атакующих действиях у волков, а когда ушёл Траоре команду тащить стало тяжёлее. Пока благодаря обороне играют волки которая является одной из лучших, где багаж оставил Санту.
Или волки ошиблись с трансфером.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 14:24
Вот так бывает))
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