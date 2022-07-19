«Вулверхэмптон» отдал в аренду самого дорогого игрока в истории клуба

Нападающий Фабио Силва перешёл в «Андерлехт» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.
Соглашение клубов по 20-летнему португальцу рассчитано до июня 2023 года.
«Вулвз» подписали Силву в 2020 году за рекордную для клуба сумму — 40 млн евро.
Нападающий Фабио Силва перешёл в «Андерлехт» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.
Соглашение клубов по 20-летнему португальцу рассчитано до июня 2023 года.
«Вулвз» подписали Силву в 2020 году за рекордную для клуба сумму — 40 млн евро.
Или волки ошиблись с трансфером.
Или волки ошиблись с трансфером.