Фаны «Зенита» покинули стадион на 70-й минуте в знак протеста против Fan ID

«Химки» играют против «Зенита» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 70-й минуте встречи болельщики питерского клуба покинули стадион в знак протеста против введения Fan ID.
«Химки» играют против «Зенита» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 70-й минуте встречи болельщики питерского клуба покинули стадион в знак протеста против введения Fan ID.
Может таким образом футбольные Боги обращаются к фанатам с просьбой одуматься и прекратить бойкот. Надеюсь противники Fan ID из других клубов, решившие продолжить такую акцию и на других играх, задумаются и не станут бросать своих любимцев, иначе для кого футболисты выходят и играют. Болейте за своих, а не против чужих!
Может таким образом футбольные Боги обращаются к фанатам с просьбой одуматься и прекратить бойкот. Надеюсь противники Fan ID из других клубов, решившие продолжить такую акцию и на других играх, задумаются и не станут бросать своих любимцев, иначе для кого футболисты выходят и играют. Болейте за своих, а не против чужих!