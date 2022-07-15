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Фаны «Зенита» покинули стадион на 70-й минуте в знак протеста против Fan ID

15 июля 2022, 21:45
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Химки» играют против «Зенита» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 70-й минуте встречи болельщики питерского клуба покинули стадион в знак протеста против введения Fan ID.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
16 июля в 12:45
Могли бы вообще не приезжать-воздух в Москве не вонял бы болотом.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
15 июля в 23:40
Пришли, потом ушли, какойто протест пластмассовый, нельзя быть наполовину беременной, или вы протестуете и не ходите а если уже пришли не надо кривлятся как девушкам легкого поведения
oFANATo
oFANATo
15 июля в 23:37
И не увидели красивый гол Мирзова....
протон
протон
15 июля в 23:18
Широков и Быстров: Зря вы так, а нам прям нравятся электронные ошейники!
протон
протон
15 июля в 23:17
Депутат Терюшков: "они опаздывали на сапсан, поэтому ушли раньше"
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 22:52
Всё правильно сделали
cska1948
cska1948
15 июля в 22:44
Болельщики Зенита в знак протеста уходят со стадиона. Футболисты Зенита в знак протеста против ухода болельщиков пропускают гол. Интригующее противостояние болельщиков и футболистов. Интересно, кто из них победит?
я из Химок
я из Химок
15 июля в 22:38
Зря!!! В данном случае протесты нечего не дадут! Тем более в начале сезона. А вот увести 12 игрока с поля... . Зря!
4k6jgx45hvt4
4k6jgx45hvt4
15 июля в 22:17
Долго продержались, а дальше что...
stanichnik
stanichnik
15 июля в 22:13, ред.
Как знать, может как раз этот жест фанатов из Виража повлиял на игру их любимой команды. Оставшись без мощной поддержки трибун, гости имея подавляющее преимущество в течении всего матча, позволили хозяевам поля в конце встречи уйти от поражения и довольно неожиданно для многих любителей футбола добиться ничейного результата с безоговорочным фаворитом.

Может таким образом футбольные Боги обращаются к фанатам с просьбой одуматься и прекратить бойкот. Надеюсь противники Fan ID из других клубов, решившие продолжить такую акцию и на других играх, задумаются и не станут бросать своих любимцев, иначе для кого футболисты выходят и играют. Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
15 июля в 22:10
Кому от этого хуже
sihafazatron
sihafazatron
15 июля в 21:53
бомжевать пошли
Гость
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