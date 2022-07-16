Быстров — о Fan ID: «Закон принят, нам нужно под это подстраиваться»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» высказался о введении Fan ID в России.

Принимали решение не мы, а депутаты. Это закон, мы живем в этой стране и соблюдаем их.

Нас поставили перед фактом: нужно сдавать документы на Fan ID. Если вы не хулиган, не жгли файеры и не убивали людей, никаких проблем у вас не будет. У кого-то будут.

Но закон принят, нам нужно под это подстраиваться.