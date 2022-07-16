Быстров — о Fan ID: «Закон принят, нам нужно под это подстраиваться»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о введении Fan ID в России.
Принимали решение не мы, а депутаты. Это закон, мы живем в этой стране и соблюдаем их.
Нас поставили перед фактом: нужно сдавать документы на Fan ID. Если вы не хулиган, не жгли файеры и не убивали людей, никаких проблем у вас не будет. У кого-то будут.
Но закон принят, нам нужно под это подстраиваться.
Зачем вечно под всё подстраиваться? Народ обязан показать, что он есть и считаться с его мнением стоит.
Если Fan ID - это против хулиганов, то ставьте камеры и вычисляйте их, у нас же полицейское государство, на пять человек один полицай, вот пусть занимаются своими прямыми обязательствами.
Зачем вечно под всё подстраиваться? Народ обязан показать, что он есть и считаться с его мнением стоит.
Если Fan ID - это против хулиганов, то ставьте камеры и вычисляйте их, у нас же полицейское государство, на пять человек один полицай, вот пусть занимаются своими прямыми обязательствами.