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Быстров — о Fan ID: «Закон принят, нам нужно под это подстраиваться»

16 июля 2022, 08:22

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о введении Fan ID в России.

Принимали решение не мы, а депутаты. Это закон, мы живем в этой стране и соблюдаем их.

Нас поставили перед фактом: нужно сдавать документы на Fan ID. Если вы не хулиган, не жгли файеры и не убивали людей, никаких проблем у вас не будет. У кого-то будут.

Но закон принят, нам нужно под это подстраиваться.

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Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
17 июля в 01:45
«Принимали решение не мы, а депутаты."
Депутаты? Самому не смешно? Реально избранные депутаты принимают законы в интересах избирателей. А у наших депутатов только один избиратель. В Кремле живет.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
17 июля в 01:44
Я не хулиган, но не живу в Москве. Приехал к сыну, внуку в Москву, иду с внуком, гуляем и он мне говорит :"Дед, давай на футбол сходим". Нет, не сходим..
протон
протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 01:43
Хорошо, что fan-id помогает обезопасить таких невинных безобидных людей, как Широков, от опасных и агрессивных детей, от которых не знаешь что ожидать на стадионе.
альсато
альсато
16 июля в 12:46
"МЫ живем в этой стране"-нее..не так Володя!...а вот как: МЫ живем в самой ПРЕКРАСНОЙ стране на свете!..и ВСЕ остальные страны нам завидуют! ..МЫ гордо называем свою страну-РОССИЯ!...а иностранцы-пиндосы ЗАВИСТЛИВО говорят RUSSIA!)))))
stanichnik
stanichnik
16 июля в 12:11
"....Но закон принят, нам нужно под это подстраиваться."
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Такой подход присущь только российским людям. Что значит подстраиваться под закон? - Закон на то он и закон, чтобы его все соблюдали и исполняли, а не подстраивались и вертели им как хотели или искали пути для его обхода. Во всех странах мира граждане соблюдают и чтут свои законы.

На мой взгляд исполнение требования наличия паспорта болельщика у всех фанатов было бы гораздо продуктивнее, если бы все публичные люди имеющие хоть какое-то отношение к футболу в своих высказываниях в СМИ, в соц.сетях и телевидении по этой проблеме отказались, или хотя бы воздержались от двусмысленности и размытости, а тем более критики Fan ID и прямо поддержали бы этот закон, как это например сделал Валерий Георгиевич Карпин. Болейте за своих. а не против чужих!
Agamaga........
Agamaga........
16 июля в 11:41, ред.
Не ходите на стадионы вообще, оставьте футбол на сезон, пусть играют при пустых трибунах!
Зачем вечно под всё подстраиваться? Народ обязан показать, что он есть и считаться с его мнением стоит.
Если Fan ID - это против хулиганов, то ставьте камеры и вычисляйте их, у нас же полицейское государство, на пять человек один полицай, вот пусть занимаются своими прямыми обязательствами.
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 11:23
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
    16 июля в 11:12
    Только вот вряд ли это его слова. Что еще может сказать сотрудник МатчТВ?)
    старина
    старина
    16 июля в 10:42
    Володька сам оформил?
    hjlzuf
    hjlzuf
    16 июля в 10:29
    Многие не понимают, что все давно под тотальным контролем. Камеры следят за всеми и везде. Телефоны, компы.............всё под контролем. А оформить Fan ID большого труда не стоит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 июля в 10:20
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      16 июля в 10:09
      А завтра выйдет закон о чипировании и Быстров тоже подстроится?! Вова вообще известен своим умением "подстраиваться"!)
      Kolenok
      Kolenok
      16 июля в 08:45
      Еще один умник из газпрема!Вова давно уже подстроился,смотри только штанишки не протри на коленках.
      David Young
      David Young
      16 июля в 08:27
      Разумные слова.
      Гость
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