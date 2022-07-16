Тренер ЦСКА — о Fan ID: «Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это»

Главный тренер ЦСКА после матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) высказался об отсутствии активных болельщиков, которые бойкотируют игры из-за Fan ID.

Мы копья сломали, что наших преданных болельщиков нет на стадионе. И так все просвечивается, все просматривается. Так приняли. Нам непонятно. Тот же хоккей — этого нет. Потому что там дворец, там можно все, а тут этого нет. Говорят о безопасности, но я не помню, чтобы какие-то случаи непотребные случались. Активно болеют. Нам возможно не хватало сегодня этой энергетики. Спасибо всем, кто пришел. Футбол для болельщиков. Это грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это.