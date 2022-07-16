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Тренер ЦСКА — о Fan ID: «Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это»

16 июля 2022, 18:15

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) высказался об отсутствии активных болельщиков, которые бойкотируют игры из-за Fan ID.

Мы копья сломали, что наших преданных болельщиков нет на стадионе. И так все просвечивается, все просматривается. Так приняли. Нам непонятно. Тот же хоккей — этого нет. Потому что там дворец, там можно все, а тут этого нет. Говорят о безопасности, но я не помню, чтобы какие-то случаи непотребные случались. Активно болеют. Нам возможно не хватало сегодня этой энергетики. Спасибо всем, кто пришел. Футбол для болельщиков. Это грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ABir (раскрыть)
17 июля в 09:16
Я думаю это был сарказм от Протона.
ABir
ABir ответ протон (раскрыть)
17 июля в 00:25
Кто хотел, и раньше спокойно ходили. Никто из женщин и детей не страдали, кроме, как от правоохранителей
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 июля в 23:29
Совершенно идиотский закон, но к сожалению те кто принимал и продавливал это убожество вряд ли пойдут на попятную. В проигрыше все: клубы, болельщики, телевизионщики...
протон
протон
16 июля в 22:22
Введём знак Ш из-за зимней резины, через год отменим. Отменим вытрезвители чтоб больнички взвыли из-за алкашей чтотим привозят а потом вернём вытрезвители на место. Из недавнего, Путин поручил ввести аналог пионерии которую уничтожили и назвать это движение "большая перемена". Имитация бурной деятельности, главное бюджет из наших налогов растаскать грамотно по своим проектам и не только...Сначала делают, а потом думают
протон
протон ответ ABir (раскрыть)
16 июля в 22:21
Закон правильный. Теперь на футбол могут ходить женщины и дети. Раньше их на стадионах избивали бейсбольными битами и кастетами
pomor45
pomor45
16 июля в 20:02
Как это по-российски: махать руками после драки. Сначала приняли закон при равнодушном к нему отношении, теперь предлагают его обсудить за столом переговоров. Заметьте, эта манера прослеживается везде, не только в футболе.
1viking17
1viking17
16 июля в 20:00
Это предсказуемо, что будет меньше болельщиков и меньше детей. Вместо того, чтобы наших детей заинтересовывать спортом, их отталкивают от него. Натуральная безалаберность!!!!!
pomor45
pomor45 ответ МапС (раскрыть)
16 июля в 19:57
Болелы немало делают, чтобы этот статус подтвердить.
ABir
ABir
16 июля в 18:53
Разумные слова разумного человека
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
16 июля в 18:47
опять переговоры.
МапС
МапС ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июля в 18:36
Проблема не в получении, а то что болел за быдло считают.
Alean
Alean
16 июля в 18:31
Все ждут скорейшей отмены этого недоразумения!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 июля в 18:25
Согласен с ВВФ. Такие сложные вопросы надо обязательно решать за столом переговоров ( можно и с пивком))))
drug01
drug01
16 июля в 18:25
Надо просто принять к действию...
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 18:18
Сёмин — о Fan ID: «Нужно сесть за стол переговоров выпить и смягчить это»
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 18:17
До сих пор не понимаю проблему получения этого паспорта.
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 18:16
опять переговоры.
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