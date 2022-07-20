Баженов: «У меня ощущение, что „Спартак“ обыграет „Краснодар“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, где «красно-белые» сыграют против «Краснодара».

Мне кажется, в этом матче можно будет ожидать много голов. У меня такое ощущение. Мне «Спартак» понравился во втором тайме с «Ахматом». По-моему, неплохо вдесятером выглядели. И физически неплохо тоже. «Краснодар» в принципе тоже в первом туре понравился. Мне кажется, открытый футбол будет в предстоящем матче. И тем и другим нужно выигрывать, а чтобы выиграть, нужно идти в атаку, открываться. И в принципе «Краснодар» и «Спартак» всегда между собой играли в открытый футбол.

У меня ощущение, что «красно-белые» выиграют. Опять же, игру с «Ахматом» можно в плюс записать. С учетом того, как она складывалась. И Мозес уже, надеюсь, будет супермотивирован и выйдет с первых минут. Думаю, что «Спартак» выиграет где-то 3:2 или 3:1.