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Баженов: «У меня ощущение, что „Спартак“ обыграет „Краснодар“»

20 июля 2022, 21:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, где «красно-белые» сыграют против «Краснодара».

Мне кажется, в этом матче можно будет ожидать много голов. У меня такое ощущение. Мне «Спартак» понравился во втором тайме с «Ахматом». По-моему, неплохо вдесятером выглядели. И физически неплохо тоже. «Краснодар» в принципе тоже в первом туре понравился. Мне кажется, открытый футбол будет в предстоящем матче. И тем и другим нужно выигрывать, а чтобы выиграть, нужно идти в атаку, открываться. И в принципе «Краснодар» и «Спартак» всегда между собой играли в открытый футбол.

У меня ощущение, что «красно-белые» выиграют. Опять же, игру с «Ахматом» можно в плюс записать. С учетом того, как она складывалась. И Мозес уже, надеюсь, будет супермотивирован и выйдет с первых минут. Думаю, что «Спартак» выиграет где-то 3:2 или 3:1.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 июля в 08:28
По-моему, неплохо вдесятером выглядели(с)
Вот он тот самый путь к чемпионству! Руководство к действию другими словами.
Краснодару победы!!!
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 04:54
Шансы примерно равны.
Gahi
Gahi
21 июля в 03:53
Для начала Баженову нужно сделать ставку на Соккер.Ру в конкурсе прогнозов. А после игры объяснить почему именно такой результат. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 01:05
Ставь на это все свои сбережения,чего пустословить
Maria IVASHKOVA 1
Maria IVASHKOVA 1
21 июля в 00:40
у меня ощущение,что Баженов ни разу не ванга
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 июля в 23:14
Ощущение Баженова... это конечно сильный аргумент!
ABir
ABir
20 июля в 23:00
Лишь бы судьи не косячили
SHMEL
SHMEL
20 июля в 22:13
Будет ничья.
Alexnvr
Alexnvr
20 июля в 22:00
Будет интересный матч. Краснодару бы ещё тренера который молодёжь поднимает. Хотя посмотрим на Сторожука. В Краснодаре играет в основном молодёжь.
cska1948
cska1948
20 июля в 21:48
Значит проиграет...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
20 июля в 21:47
Чтобы выиграть Спартаку надо играть в меньшинстве .
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