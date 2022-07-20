Лепёхин: «Уже 7 бразильцев собралось в „Зените“? Это может стать проблемой»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на переход в клуб бразильских футболистов Ивана и Мантуана.

Уже 7 бразильцев собралось в команде? Это может стать проблемой. Никто до конца не понимает, как бразильцы поведут себя в одной команде в таком количестве. Не получится ли у них какая-то своя отдельная команда…

Это спрогнозировать тяжело, даже если в руководстве клуба анализировали прошлое этих футболистов.

Бразильцы — позитивные и веселые люди, но в футболе команда из менее квалифицированных футболистов может победить команду более мастеровитых, если она будет дисциплинированнее соперника.

Мало кто из россиян может вытеснить бразильцев, которых приобретает «Зенит». Селекционная служба внимательно следит за игроками, даже не один сезон, поэтому нашим будет сложно выиграть конкуренцию у них.

Сейчас очень важна будет работа тренерского штаба, чтобы купировать такие ситуации. Но легионеры, которые сейчас едут в Россию и не имеют по каким-то причинам возможности играть в Европе, вызывают подозрение.