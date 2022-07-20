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Лепёхин: «Уже 7 бразильцев собралось в „Зените“? Это может стать проблемой»

20 июля 2022, 17:28

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на переход в клуб бразильских футболистов Ивана и Мантуана.

Уже 7 бразильцев собралось в команде? Это может стать проблемой. Никто до конца не понимает, как бразильцы поведут себя в одной команде в таком количестве. Не получится ли у них какая-то своя отдельная команда…

Это спрогнозировать тяжело, даже если в руководстве клуба анализировали прошлое этих футболистов.

Бразильцы — позитивные и веселые люди, но в футболе команда из менее квалифицированных футболистов может победить команду более мастеровитых, если она будет дисциплинированнее соперника.

Мало кто из россиян может вытеснить бразильцев, которых приобретает «Зенит». Селекционная служба внимательно следит за игроками, даже не один сезон, поэтому нашим будет сложно выиграть конкуренцию у них.

Сейчас очень важна будет работа тренерского штаба, чтобы купировать такие ситуации. Но легионеры, которые сейчас едут в Россию и не имеют по каким-то причинам возможности играть в Европе, вызывают подозрение.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
20 июля в 21:37
В любом случае это будет проблема Зенита, которую будут смаковать и соперники, и журналисты.
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 21:31
Да уж, перебор, точно!
SHMEL258
SHMEL258
20 июля в 18:19
Неужто хотят затмить Шахтёр?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 17:49
Дядька грамотную тему поднял. То, как себя будут 7 бразильцев вне воли, пускай, наверное, Дроздов изучает, а, вот куда своих девать и, почему эти бразильцы едут к нам а не в другие европейские чемпионаты, раз они такие уж бразильцы, вопрос очень грамотный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 17:48
Этой проблеме уже 4 года.....
Для соперников Зенита.....
8q36hzqqnpv6
8q36hzqqnpv6
20 июля в 17:47
Деньги всё решат на месте
Ironigor
Ironigor
20 июля в 17:32
Газпром решит все проблемы ,💰 💰 !)
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