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Широков: «Никто из россиян не сможет вытеснить бразильцев из „Зенита“»

20 июля 2022, 17:26

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков отреагировал на большое скопление бразильских легионеров в питерском клубе.

Бразильцы — народ веселый, но они любят побеждать. Посмотрим на игру команды с ними, пока рано делать выводы.

Я не могу ничего сказать про уровень Ивана и Мантуана, потому что не слежу за бразильским чемпионатом, но остальных бразильцев никто из россиян вытеснить не сможет, как мне кажется.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 02:58
бразильцы Зенита: "русские - народ веселый, но Широков должен сидеть в тюрьме."
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 19:24
Причем,места распределены на много лет вперед!! Полностью согласен с коментом ironigor!!!
cska1948
cska1948
20 июля в 19:07
"...бразильцев никто из россиян вытеснить не сможет, как мне кажется."
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Конечно ни кто не сможет по причине того, что НЕ ДАДУТ! Какому тренеру позволят создавать конкуренцию дорогостоящему легу? Раз за легионера заплатили большие деньги и платят ему самому немалые деньги, то он должен их ОТРАБАТЫВАТЬ. Не устану приводить пример с Марио Фернандесом и Караваевым. В ЦСКА предпочли продать молодое дарование, но не нервировать конкурентом Марио. Вот по этой же причине и Мостовой хочет уйти из Зенита.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 июля в 18:39
Добра дружище. ✊️
Так я именно об этом и говорю. Финансы решают ВСЁ !((( И Спортивный принцип вообще уже не в счёт.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
20 июля в 18:29, ред.
Приветствую!Тут все довольно шире. Это не только к Зениту относится.

Тот же Федун сказал что при отмене лимита ему легче купит четырех легов, а не тратить пол миллиарда на детские школы.

А вот эти слова его думаю в точку п говорят о положение дел в футболе:

Давайте отменим лимит. Клуб у которого много денег будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас ее нет.

У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс !
Шуnя771
Шуnя771
20 июля в 18:29
По игре с Химками виден был дух бразильских победителей!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 июля в 18:13, ред.
Зато Литвиновы-Пруцевы-Рассказовы против Химок прям огонь...
Полтора месяца назад...
21.05.2022
Химки
"Химки" - "Спартак" 2:1

PS.В конце концов это же Химки...они дома 8 официальных матчей не проигрывают...подряд....
У топ-топычей нет такой статистики...))
25процентный клоун
25процентный клоун
20 июля в 18:03
Ни какие круговые, мостовые и прочие не вытащат и пол тайма против химок
Ironigor
Ironigor
20 июля в 17:49, ред.
Широков: «Никто из россиян не сможет вытеснить бразильцев из „Зенита“».

На мой субъективный взгляд, Газпром своими действиями с перебором легионеров, не просто не даёт шансов для игроков с российским паспортом попасть в основную команду Зенита, но и убивает всю молодёжь которая так и останется на лавке или в Зените 2 .

А ведь когда-то школа и академия Смена была одной из лучших в СССР и России. И где сейчас эти дети , где этой молодёжи развиваться, куда стремиться.

Все они хотели и хотят ещё играть за свой родной для них клуб Зенит. А там все места проданы и заняты весёлыми парнями из Бразилии, которые приехали одни на шабашку, другие обеспечивают свою старость, а третьи как трамплин для попадание в европейский топ чемпионаты. И Газпром для этого всё делает. А почему бы и нет.

Политика Газпрома не только убивает молодёжь Зенита, но и вошла во все структуры футбольного хозяйства и медиа ресурсы. Это называется реформы РФС по-Газпромовски ! Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
1 984
1 984
20 июля в 17:37
Может и так.
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