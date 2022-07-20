Широков: «Никто из россиян не сможет вытеснить бразильцев из „Зенита“».

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков отреагировал на большое скопление бразильских легионеров в питерском клубе.
Бразильцы — народ веселый, но они любят побеждать. Посмотрим на игру команды с ними, пока рано делать выводы.
Я не могу ничего сказать про уровень Ивана и Мантуана, потому что не слежу за бразильским чемпионатом, но остальных бразильцев никто из россиян вытеснить не сможет, как мне кажется.
На мой субъективный взгляд, Газпром своими действиями с перебором легионеров, не просто не даёт шансов для игроков с российским паспортом попасть в основную команду Зенита, но и убивает всю молодёжь которая так и останется на лавке или в Зените 2 .
А ведь когда-то школа и академия Смена была одной из лучших в СССР и России. И где сейчас эти дети , где этой молодёжи развиваться, куда стремиться.
Все они хотели и хотят ещё играть за свой родной для них клуб Зенит. А там все места проданы и заняты весёлыми парнями из Бразилии, которые приехали одни на шабашку, другие обеспечивают свою старость, а третьи как трамплин для попадание в европейский топ чемпионаты. И Газпром для этого всё делает. А почему бы и нет.
Политика Газпрома не только убивает молодёжь Зенита, но и вошла во все структуры футбольного хозяйства и медиа ресурсы. Это называется реформы РФС по-Газпромовски ! Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
На мой субъективный взгляд, Газпром своими действиями с перебором легионеров, не просто не даёт шансов для игроков с российским паспортом попасть в основную команду Зенита, но и убивает всю молодёжь которая так и останется на лавке или в Зените 2 .
А ведь когда-то школа и академия Смена была одной из лучших в СССР и России. И где сейчас эти дети , где этой молодёжи развиваться, куда стремиться.
Все они хотели и хотят ещё играть за свой родной для них клуб Зенит. А там все места проданы и заняты весёлыми парнями из Бразилии, которые приехали одни на шабашку, другие обеспечивают свою старость, а третьи как трамплин для попадание в европейский топ чемпионаты. И Газпром для этого всё делает. А почему бы и нет.
Политика Газпрома не только убивает молодёжь Зенита, но и вошла во все структуры футбольного хозяйства и медиа ресурсы. Это называется реформы РФС по-Газпромовски ! Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Тот же Федун сказал что при отмене лимита ему легче купит четырех легов, а не тратить пол миллиарда на детские школы.
А вот эти слова его думаю в точку п говорят о положение дел в футболе:
Давайте отменим лимит. Клуб у которого много денег будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.
Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас ее нет.
У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс !
Тот же Федун сказал что при отмене лимита ему легче купит четырех легов, а не тратить пол миллиарда на детские школы.
А вот эти слова его думаю в точку п говорят о положение дел в футболе:
Давайте отменим лимит. Клуб у которого много денег будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.
Возьмите Швейцарию: там 10 команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас ее нет.
У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс !
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Конечно ни кто не сможет по причине того, что НЕ ДАДУТ! Какому тренеру позволят создавать конкуренцию дорогостоящему легу? Раз за легионера заплатили большие деньги и платят ему самому немалые деньги, то он должен их ОТРАБАТЫВАТЬ. Не устану приводить пример с Марио Фернандесом и Караваевым. В ЦСКА предпочли продать молодое дарование, но не нервировать конкурентом Марио. Вот по этой же причине и Мостовой хочет уйти из Зенита.
--------------------
Конечно ни кто не сможет по причине того, что НЕ ДАДУТ! Какому тренеру позволят создавать конкуренцию дорогостоящему легу? Раз за легионера заплатили большие деньги и платят ему самому немалые деньги, то он должен их ОТРАБАТЫВАТЬ. Не устану приводить пример с Марио Фернандесом и Караваевым. В ЦСКА предпочли продать молодое дарование, но не нервировать конкурентом Марио. Вот по этой же причине и Мостовой хочет уйти из Зенита.