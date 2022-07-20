Широков: «Никто из россиян не сможет вытеснить бразильцев из „Зенита“».

Экс-футболист «Зенита» отреагировал на большое скопление бразильских легионеров в питерском клубе.

Бразильцы — народ веселый, но они любят побеждать. Посмотрим на игру команды с ними, пока рано делать выводы.

Я не могу ничего сказать про уровень Ивана и Мантуана, потому что не слежу за бразильским чемпионатом, но остальных бразильцев никто из россиян вытеснить не сможет, как мне кажется.