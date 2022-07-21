«Реал» следит за Нкунку

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21 июля 2022, 10:19

Форвард «Лейпцига» входит в сферу интересов «Реала», пишет OK Diario.

Этим летом трансфер маловероятен, если сделка и состоится, то в январе или позже. Мадридцам придется заплатить 60 млн евро за игрока, если они решат его подписать.

Такая сумма значится в качестве пункта о расторжении действующего контракта Нкунку.