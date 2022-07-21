«Реал» следит за Нкунку

Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку входит в сферу интересов «Реала», пишет OK Diario.
Этим летом трансфер маловероятен, если сделка и состоится, то в январе или позже. Мадридцам придется заплатить 60 млн евро за игрока, если они решат его подписать.
Такая сумма значится в качестве пункта о расторжении действующего контракта Нкунку.
Все новые молодые игроки должны у них перенять традиции победителей!
Взяли Тчуамени и Рюдигера - это отлично, но нужны еще игроки, те кто будет разгонять атаку по центру, и Нкунку отличный вариант на эту роль.
Еще бы форварда для подмены Бензема и все будет в ажуре.
Все новые молодые игроки должны у них перенять традиции победителей!
Взяли Тчуамени и Рюдигера - это отлично, но нужны еще игроки, те кто будет разгонять атаку по центру, и Нкунку отличный вариант на эту роль.
Еще бы форварда для подмены Бензема и все будет в ажуре.