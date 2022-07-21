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«Реал» следит за Нкунку

21 июля 2022, 10:19

Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку входит в сферу интересов «Реала», пишет OK Diario.

Этим летом трансфер маловероятен, если сделка и состоится, то в январе или позже. Мадридцам придется заплатить 60 млн евро за игрока, если они решат его подписать.

Такая сумма значится в качестве пункта о расторжении действующего контракта Нкунку.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
21 июля в 14:31
Согласен.
A.S.A
A.S.A
21 июля в 13:55, ред.
Реалу нужно было уже сейчас его подписать, пока в команде остаются такие игроки как Модрич, Кроос, Бензема.

Все новые молодые игроки должны у них перенять традиции победителей!

Взяли Тчуамени и Рюдигера - это отлично, но нужны еще игроки, те кто будет разгонять атаку по центру, и Нкунку отличный вариант на эту роль.

Еще бы форварда для подмены Бензема и все будет в ажуре.
Рома Олейник
Рома Олейник
21 июля в 12:18
Отличная альтернатива Мбаппе, как по мне.
FenixSL
FenixSL
21 июля в 12:04
надо брать!
это Мане только покруче
udrzcatbm859
udrzcatbm859
21 июля в 10:52
Это правильно
Гость
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