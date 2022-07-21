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Стало известно, какие клубы претендовали на игрока «Краснодара» Баньяца

21 июля 2022, 09:52

Стало известно, у каких клубов «Краснодар» выиграл конкуренцию за полузащитника Михайло Баньяца. Об этом рассказал главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич.

Какие ещё клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали € 1,2 млн. Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов. Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть чёткая идея по поводу развития своей карьеры.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
21 июля в 11:53
Может так, а может нет. Все равно не проверишь.
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 11:35
Очередные байки от агента.
Путин007
Путин007
21 июля в 11:16
Красавчиг..красавелла... красапет!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 10:56
Михайло верно и умно расставил приоритеты.
tbrag5ju6wg2
tbrag5ju6wg2
21 июля в 10:00
посмотрим чего он стоит в игре...
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