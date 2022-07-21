Стало известно, какие клубы претендовали на игрока «Краснодара» Баньяца

Стало известно, у каких клубов «Краснодар» выиграл конкуренцию за полузащитника . Об этом рассказал главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич.

Какие ещё клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали € 1,2 млн. Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов. Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ . Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть чёткая идея по поводу развития своей карьеры.