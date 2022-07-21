Люка Эрнандес заинтересовал ПСЖ

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может покинуть клуб, пишет Mundo Deportivo.
На 26-летнего француза претендует ПСЖ.
Эрнандес перешел в немецкий клуб из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро, его контракт с мюнхенцами действует до 2024 года.
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может покинуть клуб, пишет Mundo Deportivo.
На 26-летнего француза претендует ПСЖ.
Эрнандес перешел в немецкий клуб из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро, его контракт с мюнхенцами действует до 2024 года.
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