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Люка Эрнандес заинтересовал ПСЖ

21 июля 2022, 10:08

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес может покинуть клуб, пишет Mundo Deportivo.

На 26-летнего француза претендует ПСЖ.

Эрнандес перешел в немецкий клуб из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро, его контракт с мюнхенцами действует до 2024 года.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ Бык без трезубца (раскрыть)
22 июля в 06:52
Абсолютно верно, но в полузащите кроме Вератти полный мрак..
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Nazi (раскрыть)
21 июля в 16:13
Мне кажется защита у ПСЖ не самая сильная линия.
Nazi
Nazi
21 июля в 14:40
Мне нравится Люка, но куда его? Полузащиту бы укрепили лучше и сбросили бы шлак...
salleeh
salleeh
21 июля в 14:39
Пусть уходит, а то сборную Франции какую-то
создали…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 10:20
ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!
Гость
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