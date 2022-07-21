Лазетич: «Я бы назвал Баньяца игроком современной формации»

Главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич, бывшего клуба новичка «Краснодара» , охарактеризовал игрока.

Я бы назвал Баньяца игроком современной формации. Он может играть между линий, отдавать последние передачи. Способен атаковать вторым темпом и забивать. Кроме того, Михайло играет с высокой интенсивностью. Как любому хорошему футболисту, ему важно, чтобы до него чётко доносили информацию. Без сомнений, Баньяц будет стараться исполнять на поле то, что просит тренер. Стандартные положения? Конечно, это тоже сильное качество Михайло, но об этом и так все знают. Что касается недостатков, то его правая нога могла бы быть лучше. Обычная история для левоногих футболистов.