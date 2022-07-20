Рафинья: «„Барселона“ лучше „Реала“»

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20 июля 2022, 12:45

Вингер «Барселоны» , недавно перешедший в каталонский клуб из «Лидса», считает, что его команда лучше «Реала».

Всегда хочется забивать, однако в дерби — особенно. Главным в таких матчах является победа. Как по мне, то мы лучше «Реала».