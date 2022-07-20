Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Рафинья: «„Барселона“ лучше „Реала“»

20 июля 2022, 12:45

Вингер «Барселоны» Рафинья, недавно перешедший в каталонский клуб из «Лидса», считает, что его команда лучше «Реала».

Всегда хочется забивать, однако в дерби — особенно. Главным в таких матчах является победа. Как по мне, то мы лучше «Реала».

«Барселона» сыграет с «Реалом» 23 июля в Лас-Вегасе в рамках предсезонного турне по США. Ранее Рафинья отметился голом и двумя ассистами в матче с «Интер Майами».

Все новости
Конте обвинил Нагельсмана в неуважении
Сегодня, 04:53
Обамеянг: «В „Барселоне“ собирают суперкоманду»
Сегодня, 04:38
Марез: «Холанд – прекрасное усиление для „Сити“. Но наша игра не изменится»
Вчера, 19:56
Капелло: «Хвича напоминает мне раннего Салаха своими движениями»
Вчера, 19:48
Обамеянг: «„Барса“ собирает суперкоманду. У Хави есть видение»
Вчера, 19:06
Спинаццола: «Чувствую себя хорошо»
Вчера, 12:57
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
20 июля в 22:42
Уверен, что Рафинья оправдает все вложенные в него деньги
зигзаг
зигзаг
20 июля в 18:51
Барса тотально доминировала над Реалом многие годы. Было дело.. Да и в том году разнесли)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
20 июля в 18:26
Аха.. ха... Дешёвка...!!!
NOVA
NOVA
20 июля в 18:23
понятно почему он выбрал барсу: еще один недоигрок, раз так считает!!
salleeh
salleeh
20 июля в 18:04
Ну вот в товарищеском матче 24 июля в Лас-Вегасе и докажи это на деле…
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20 июля в 17:50, ред.
Это смотря с какой стороны посмотреть.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 16:22
Это уже не так. Европейский футбол/соккер стал там весьма популярным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 16:19, ред.
Это он американцам сказал...
Этим можно всё что угодно сказать...у них футбол - спорт № 17...где то между боулингом и бильярдом....
амурец
амурец
20 июля в 14:42
Клоун
FenixSL
FenixSL
20 июля в 14:30
ну а че он должен был сказать?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
20 июля в 14:30
Да просто нафига такие сравнения делать, если тебя ещё и ответить за слова могут попросить? Сказал бы просто, что счастлив играть за Барселону и все путем. А то по карме ещё в свои забьет в матче с Реалом, так вообще анекдот будет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
20 июля в 14:26
Так справедливо, Ilya Seedyakin.
eleven LC
eleven LC
20 июля в 14:23
Барселона лучше Реала но выиграла намного меньше ЛЧ и намного меньше чемпионатов Испании но лучше Реала!
Ну ,так надо!
Рафинья
Знатог
Знатог
20 июля в 14:02
А Реал тоже будет из Майами?
don_surio
don_surio
20 июля в 13:06
А Спартак лучше Барселоны и это факт.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
20 июля в 13:01
донный интер обыграли, а речей то сколько уже
et6gzqgtxs3b
et6gzqgtxs3b
20 июля в 12:54
Да будет ср ач!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
20 июля в 12:53, ред.
В контракте прописано?
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 12:52
Посмотрим как сыграют
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 12:50
Такие сравнения может только Фигу делать, ну ещё пару челов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 