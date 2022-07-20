Рафинья: «„Барселона“ лучше „Реала“»

Вингер «Барселоны» Рафинья, недавно перешедший в каталонский клуб из «Лидса», считает, что его команда лучше «Реала».
Всегда хочется забивать, однако в дерби — особенно. Главным в таких матчах является победа. Как по мне, то мы лучше «Реала».
«Барселона» сыграет с «Реалом» 23 июля в Лас-Вегасе в рамках предсезонного турне по США. Ранее Рафинья отметился голом и двумя ассистами в матче с «Интер Майами».
Этим можно всё что угодно сказать...у них футбол - спорт № 17...где то между боулингом и бильярдом....
Этим можно всё что угодно сказать...у них футбол - спорт № 17...где то между боулингом и бильярдом....
Ну ,так надо!
Рафинья
Ну ,так надо!
Рафинья