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«Это уже не российская команда, а бразильская». Петржела — о «Зените»

20 июля 2022, 17:06

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе питерского клуба. На данный момент за «сине-бело-голубых» выступают 7 бразильцев.

Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема.

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 08:05
Прочитал это паренек из далекого Рио де Жанейро и подумал: "а мечты и вправду сбываются'....
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 07:51
Не один а пять, если не считать стерлинга который с английским паспортом тоже и родился в бывшей колонии...
112910415
112910415
21 июля в 05:14
гениальный тренер легко справится !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 23:41
В недавнем английском финале ЛЧ на поле был лишь 1 англичанин....из 22-х игроков....
И англичане не ныли....что их клубы от этого перестали быть английскими....
ол
ол
20 июля в 22:35
А ведь это правда. "шахтер" Санкт-Петербург
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
20 июля в 22:15
Вот пусть забирают Семака и едут играть в бразильском чемпионате...посмотрит,как им будут задницу драть.
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
20 июля в 22:10
Где и кто болеет за команду? Все уже давно болеют за клубы, в которых ведущую роль играют легионеры. Клуб это не команда - это вывеска. Вот за вывески с местами их приписки и болеют.
KLINSI
KLINSI ответ makkie (раскрыть)
20 июля в 22:05
Артёмка рукоблуд, ваше детище?
KLINSI
KLINSI ответ makkie (раскрыть)
20 июля в 22:04
    KLINSI
    KLINSI ответ морозз (раскрыть)
    20 июля в 22:00
      Ирина Михайлова
      Ирина Михайлова ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      20 июля в 21:47
      Про руку Газпрома очень смешно! Зачёт!
      makkie
      makkie
      20 июля в 21:33
      В Зените уже давно не осталось ничего своего.

      Раньше погоду делали Аршавин, Кержаков, Малафеев, Денисов, Быстров... сейчас же по цвету кожи Зенит превратился в латиноамериканскую команду. Загорелый на загорелом. И это на фоне того, что фанаты Зенита не переваривают темнокожих 🤪
      морозз
      морозз ответ Kolenok (раскрыть)
      20 июля в 21:21
      И никаких стиральных машинок, только вручную и с техническим мылом…?
      морозз
      морозз ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      20 июля в 21:19
      Под гимн Бразилии…?
      Kolenok
      Kolenok ответ морозз (раскрыть)
      20 июля в 21:17
      Как бы им стирать шмутки бразилов не пришлось,тех же больше
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      20 июля в 20:53
      А при Петржеле была чешско-словацкая...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ морозз (раскрыть)
      20 июля в 20:25
      ... под Ламбаду.
      морозз
      морозз
      20 июля в 20:21
      Русские футболисты Зенита будут на скамейке болеть за свой клуб!
      Знатог
      Знатог ответ Kolenok (раскрыть)
      20 июля в 20:08
      И как раз Бирюков внёс самый больший вклад в победу. 9 отражённых пенальти из 18 в самых важных матчах, другие сейвы. Бирюков был признан вторым в списке лучших футболистов СССР 1984 г. Если бы вратарь был местный, Зенит бы не был чемпионом.
      Kolenok
      Kolenok ответ oFANATo (раскрыть)
      20 июля в 19:48
      Переобуются,у них в цветах нет черного!
      oFANATo
      oFANATo
      20 июля в 19:25
      Как же теперь питерские будут болеть за бразильскую команду ....🤗
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Garrincha58 (раскрыть)
      20 июля в 18:59
      Деньги по конституции народные, а не чьи то конкретные. Эти деньги прихватизованные, но думаю, это рано или поздно прикроют - определенно.
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      20 июля в 18:47
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        20 июля в 18:45
        Из всех клубов леги бегут, а в Зенит как мухи слетаются. И все знают почему. Народные деньги можно не пересчитывать, надо тратить , пока эту лавочку не прикрыли.
        Александр Котельников
        Александр Котельников
        20 июля в 18:36
        У Пиняева пневмоторекс! и парализована рука! Здоровья тебе Серёжка
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        20 июля в 18:34
        Если это приносит результат, почему бы и нет. Создают высокую конкуренцию внутри команды, российский игрок либо становится сильнее либо полирует лавку, а что выбрать уже зависит от них самих.
        Kolenok
        Kolenok
        20 июля в 18:29
        Единственное золото зенита в Чемпионатах СССР,1984г. Из 21 футболистов, выходивших на поле в чемпионате, лишь трое не были воспитанниками ленинградского футбола (Бирюков, Давыдов и Мельников).Вот это был зенит.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        20 июля в 18:20
        Семь из одной страны это перебор. У богатых свои причуды.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        20 июля в 18:04
          ZIBO rock
          ZIBO rock ответ Gahi (раскрыть)
          20 июля в 18:01
            Гость
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