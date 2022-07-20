«Это уже не российская команда, а бразильская». Петржела — о «Зените»

Бывший тренер «Зенита» высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе питерского клуба. На данный момент за «сине-бело-голубых» выступают 7 бразильцев.

Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема.