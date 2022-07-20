«Это уже не российская команда, а бразильская». Петржела — о «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе питерского клуба. На данный момент за «сине-бело-голубых» выступают 7 бразильцев.
Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема.
И англичане не ныли....что их клубы от этого перестали быть английскими....
И англичане не ныли....что их клубы от этого перестали быть английскими....
Раньше погоду делали Аршавин, Кержаков, Малафеев, Денисов, Быстров... сейчас же по цвету кожи Зенит превратился в латиноамериканскую команду. Загорелый на загорелом. И это на фоне того, что фанаты Зенита не переваривают темнокожих 🤪
Раньше погоду делали Аршавин, Кержаков, Малафеев, Денисов, Быстров... сейчас же по цвету кожи Зенит превратился в латиноамериканскую команду. Загорелый на загорелом. И это на фоне того, что фанаты Зенита не переваривают темнокожих 🤪
Так ПСЖ и Зенит - два мешка!.
Все верно, только в парижском мешке частные деньги, а в Зените государственные, т.е. твои, мои и наши. Вот и вся разница. В нашей стране так можно.
Так ПСЖ и Зенит - два мешка!.
Все верно, только в парижском мешке частные деньги, а в Зените государственные, т.е. твои, мои и наши. Вот и вся разница. В нашей стране так можно.