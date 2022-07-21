Салихамиджич: «Совершенно не понимаю решение Левандовского»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход нападающего Роберта Левандовского из мюнхенского клуба в «Барселону».
Насколько я понимаю решение Левандовского? Совершенно не понимаю. И не только потому, что я, когда был игроком, отрабатывал свои соглашения до конца. Я бы на его месте отработал свой договор в полной мере.
после его нелепых потерь на ровном месте, в ворота Баварии забивались голы…
после его нелепых потерь на ровном месте, в ворота Баварии забивались голы…
Салихамиджич перешёл из Гамбурга в Баварию при действующем контракте. Он его до конца отработал? Никакой почти разницы с Лëвой. О чем он нам затирает????
Салихамиджич перешёл из Гамбурга в Баварию при действующем контракте. Он его до конца отработал? Никакой почти разницы с Лëвой. О чем он нам затирает????