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Салихамиджич: «Совершенно не понимаю решение Левандовского»

21 июля 2022, 08:17

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход нападающего Роберта Левандовского из мюнхенского клуба в «Барселону».

Насколько я понимаю решение Левандовского? Совершенно не понимаю. И не только потому, что я, когда был игроком, отрабатывал свои соглашения до конца. Я бы на его месте отработал свой договор в полной мере.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
21 июля в 14:59
Пусть за своё бесполезное приобретение Сане разъяснит,
после его нелепых потерь на ровном месте, в ворота Баварии забивались голы…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 11:27
Пшеки, они такие...
протон
протон
21 июля в 09:31
Хасан сейчас как ханжа. Уж не мюнхенцам осуждать Леву, который пришёл бесплатно, стал одним из лучших в истории и помог выиграть кучу трофеев. Он заслужил спокойно уйти туда, куда хочет, да ещё и за такие огромные деньги.
Салихамиджич перешёл из Гамбурга в Баварию при действующем контракте. Он его до конца отработал? Никакой почти разницы с Лëвой. О чем он нам затирает????
Lewa2708
Lewa2708
21 июля в 08:39
90% игроков не дорабатывают соглашение. Он мог и бесплатно уйти в следующем году, а так хоть неплохие деньги получили за игрока которому почти 34
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 08:19
Это его выбор...
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