Салихамиджич: «Совершенно не понимаю решение Левандовского»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход нападающего из мюнхенского клуба в «Барселону».

Насколько я понимаю решение Левандовского? Совершенно не понимаю. И не только потому, что я, когда был игроком, отрабатывал свои соглашения до конца. Я бы на его месте отработал свой договор в полной мере.