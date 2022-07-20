Крал рассказал, как принял решение перейти в «Шальке»

Полузащитник «Спартака» рассказал, как принял решение перейти в «Шальке». Чех будет выступать за немецкий клуб до конца сезона, он приостановил контракт со «Спартаком».

Первый раз «Шальке» вышел со мной на контакт во время перерыва на матчи сборных в начале июня. После этого я отправился в отпуск, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Я мало думал о футболе. После этого перерыва я начал тренироваться индивидуально. Тем временем я ждал решения ФИФА по особому трансферному регламенту [возможности приостанавливать контракты]. Затем мне снова поступило предложение от «Шальке».