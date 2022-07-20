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Крал рассказал, как принял решение перейти в «Шальке»

20 июля 2022, 17:16

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как принял решение перейти в «Шальке». Чех будет выступать за немецкий клуб до конца сезона, он приостановил контракт со «Спартаком».

Первый раз «Шальке» вышел со мной на контакт во время перерыва на матчи сборных в начале июня. После этого я отправился в отпуск, чтобы отдохнуть и провести время с семьей. Я мало думал о футболе. После этого перерыва я начал тренироваться индивидуально. Тем временем я ждал решения ФИФА по особому трансферному регламенту [возможности приостанавливать контракты]. Затем мне снова поступило предложение от «Шальке».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 18:54
Тут долго думать не пришлось тем более в случае с спартако и отношению спартака к кралу.
emk7dn7vfh3n
emk7dn7vfh3n
20 июля в 17:17
Это любопытно
Гость
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