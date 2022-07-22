Защитник сборной Аргентины Тальяфико переходит в «Лион»

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22 июля 2022, 06:42

По данным Фабрицио Романо, защитник «Аякса» достиг соглашения с «Лионом», где проведёт следующие 3 сезона.

Стоимость трансфера составит около 4 миллионов евро.

Ранее Тальяфико был очень близок к подписанию контракта с «Барселоной». «Аякс» также запросил у каталонцев 4 миллиона, ту же цену, которую голландцы в итоге согласовали с французской командой, но «Барселона» предложила только аренду с возможностью выкупа. Данное предложение не устроило «Аякс».

Тальяфико прощается с Амстердамом после пяти сезонов и 167 игр в качестве игрока «Аякса».

В «Лионе» игрок сборной Аргентины будет получать 3 миллиона евро за сезон.