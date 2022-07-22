Защитник сборной Аргентины Тальяфико переходит в «Лион»

По данным Фабрицио Романо, защитник «Аякса» Николас Тальяфико достиг соглашения с «Лионом», где проведёт следующие 3 сезона.
Стоимость трансфера составит около 4 миллионов евро.
Ранее Тальяфико был очень близок к подписанию контракта с «Барселоной». «Аякс» также запросил у каталонцев 4 миллиона, ту же цену, которую голландцы в итоге согласовали с французской командой, но «Барселона» предложила только аренду с возможностью выкупа. Данное предложение не устроило «Аякс».
Тальяфико прощается с Амстердамом после пяти сезонов и 167 игр в качестве игрока «Аякса».
В «Лионе» игрок сборной Аргентины будет получать 3 миллиона евро за сезон.
Не могу припомнить чувака, который настолько пересидел в своём клубе. Даже Кулибали на повышение пошёл таки, а сейчас из Аякса в Лион это даунгрейд 100℅.
Не могу припомнить чувака, который настолько пересидел в своём клубе. Даже Кулибали на повышение пошёл таки, а сейчас из Аякса в Лион это даунгрейд 100℅.