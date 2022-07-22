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Защитник сборной Аргентины Тальяфико переходит в «Лион»

22 июля 2022, 06:42

По данным Фабрицио Романо, защитник «Аякса» Николас Тальяфико достиг соглашения с «Лионом», где проведёт следующие 3 сезона.

Стоимость трансфера составит около 4 миллионов евро.

Ранее Тальяфико был очень близок к подписанию контракта с «Барселоной». «Аякс» также запросил у каталонцев 4 миллиона, ту же цену, которую голландцы в итоге согласовали с французской командой, но «Барселона» предложила только аренду с возможностью выкупа. Данное предложение не устроило «Аякс».

Тальяфико прощается с Амстердамом после пяти сезонов и 167 игр в качестве игрока «Аякса».

В «Лионе» игрок сборной Аргентины будет получать 3 миллиона евро за сезон.

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Все комментарии
протон
протон
22 июля в 08:53
Да что не так с этим парнем!?
Не могу припомнить чувака, который настолько пересидел в своём клубе. Даже Кулибали на повышение пошёл таки, а сейчас из Аякса в Лион это даунгрейд 100℅.
umav87xmceba
umav87xmceba
22 июля в 07:42
Удачи в новом клубе.
72w2ga4cqs6s
72w2ga4cqs6s
22 июля в 06:59
Хороший деф
Gahi
Gahi
22 июля в 06:44
Ну что хорошое продолжение карьеры. Удачи
Гость
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