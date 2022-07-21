ПСЖ уводит у «Милана» чемпиона Европы. Санчеша полюбили травмы, но он созрел для топ-уровня

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21 июля 2022, 08:03

Выходит на пик.

Качественные центральные хавбеки, еще и способные на «бокс-ту-бокс», гарантированно желаемый «товар» на трансферном рынке. Одним из самых ценных в данном амплуа сейчас является Ренату Санчеш из «Лилля». 24-летний португалец, уже являющийся чемпионом Европы (2016), Франции, Португалии и четырехкратным в Германии, после достаточно продолжительного кризиса на раннем этапе карьеры, наконец обретает стабильность и высокий уровень игры, однако не без обидных деталей.

А кризис как раз пришелся на немецкий этап карьеры — в 2016 году Ренату после потрясающей игры на триумфальном для Португалии Евро-2016, где Фернанду Сантуш давал ему кучу игрового времени, перебрался из «Бенфики» в «Баварию» за 35 млн евро и за 3 сезона в стане баварцев (летом 2018-го уходил в аренду в «Суонси») провел лишь 53 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Хоть для 19≈21 летнего парня в одном из главных клубов Европы это явно не удручающая статистика, Санчеш все равно чаще получал низкие оценки, а аренда в «Суонси» и вовсе раскрыла один из главных недостатков этого игрока — высокую травматичность. Ренату провел всего 12 игр в АПЛ , а из-за проблем с бедром и подколенным сухожилием пропустил 25. После возвращения в «Баварию» хавбек полноценно слился со скамейкой запасных — 3 матча во всех турнирах за мюнхенцев за весь сезон-2019/20.

Реанимировать карьеру Санчеш отправился во Францию — за 20 млн евро его подписал «Лилль». И благодаря доверию Кристофа Гальтье, к которому мы еще вернемся, молодой центрхав снова заставил говорить о себе. Несмотря на продолжающиеся и непрекращающиеся травмы (за 3 сезона в стане «догов» пропустил 39 матчей) все равно провел 91 игру, забил 7 голов и сделал 10 ассистов. Своей игрой внес весомый вклад в результаты «Лилля», а именно в серебро и золото Лиги 1.

К настоящему моменту Санчеш стал полноценным «бокс-ту-бокс», хорошо чувствует себя в защите, но особенно в атакующих действиях. Отлично отдает ключевые передачи, режет выверенными пасами с любой точки, выбивая сразу по несколько соперников из игры, техничен и обладает неплохим дриблингом. Из минусов — присутствуют регулярные ошибки при контроле мяча, завершении атак и в целом качестве наносимых ударов по воротам, периодически не удаются отборы. Из-за этого чаще стремится к атакующим действиям, смещаясь порой даже до позиции центрфорварда, где на удивление действует максимально успешно, получая самые высокие оценки за свою карьеру. Портят впечатление лишь все новые и новые повреждения, однако идеальный для футболиста возраст пока что авансом дает надежду на перемены в лучшую сторону. Парень может окрепнуть, хотя еще год-два на фоне полюбивших его проблем с коленями перевернет ситуацию в уже пессимистичное русло.

Несмотря на такой распространенный футбольный нюанс в портфолио Ренату, претендентов на него, по данным инсайдеров, всегда было достаточно. Однако к середине июля осталось лишь двое — «Милан» и ПСЖ .

«Милан»

«Россонери» потеряли Франка Кессье — ивуариец отправился свободным агентом в «Барсу». На бумаге закрыть позицию Санчеш способен, его много объединяет с Франком, но при этом в ключевых аспектах они абсолютно разные. Кессье — квинтэссенция мощнейшей физики и выносливости, цепкий и не выводимый из строя питбуль. С такими качествами Ренату тягаться на сегодняшний день, а скорее всего, и до конца карьеры, не по силам. Однако нацеленность на атаку при хорошем прикрытии (допустим, выйдет на пик Тьему Бакайоко) все плюсы Кессье уже перекроет. Ренату более разнообразен, более гибок и умен в центре, закрыв его главные минусы «таскателем рояля», «Милан» может получить идеального созидателя в центр. С нового сезона, судя по всему, на 2 центральные позиции в средней линии у команды будет 5 игроков — Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер, Ясин Адли, Томмазо Побега и Бакайоко. Докинем и Раде Крунича. Сразу пробиться в основу с виду Санчешу вполне по силам, но все домыслы и расклады может разбить инсайд от RMC Sport.

Во Франции сообщают, что Ренату хочет присоединиться к ПСЖ , который недавно возглавил бывший тренер португальца Кристоф Гальтье, вернувший Санчеша в большую игру.

«Пари Сен-Жермен»

Доверие тренера всегда имеет огромное значение, однако в случае парижского клуба поработать португальцу придется усерднее, мягко говоря. Из потенциальных конкурентов на позиции в центре у Ренату — Марко Верратти, Витинья, Леандро Паредес, Данило, Джини Вейналдум, Рафинья, Андер Эррера, Эрик Эбимбе, Идрисса Гейе. Да, по слухам, некоторые из этого списка могут ПСЖ покинуть , однако вычеркни хоть трех или четырех из перечня в девять персон, особо легче не станет.



На первых порах Санчеш в составе парижской команды видится лишь стабильным игроком ротации, которая при видах ПСЖ на Лигу чемпионов нужна по максимуму. Устраивает ли это самого Ренату? На деле от «да» толку мало, даже при наполеоновских амбициях залететь в основу за пол сезона. Поверим инсайдам, все-таки Гальтье у руля гегемона Лиги 1 — заманчивый довод в пользу выбора ПСЖ именно в случае Санчеша, учитывая их совместный опыт работы, хотя со стопроцентного футбольного и спортивного взгляда вариант с «Миланом» смотрелся бы куда симпатичнее, по крайней мере в основе «россонери» шансов увидеть португальца намного больше, что и должно являться главным аспектом для самого игрока и болельщиков.

Вывод

Президент «Лилля» Оливье Летанг 20 июля подтвердил , что Ренату отправится либо в «Милан», либо в ПСЖ .

Санчеш уйдет этим летом – в ПСЖ или «Милан». Это два больших вызова для Ренату. Ни с одним из клубов у нас нет полноценной договоренности. Этот вопрос остается конфиденциальным.

Поэтому два видения развития событий и потенциального прогресса/регресса в карьере Санчеша встают и перед самим игроком. Хотя победа над травмами для такого добротного хавбека перевесит любой выбор новой команды.