Колумбиец Луис Суарес перешёл из «Гранады» в «Марсель»

Пресс-служба «Марселя» объявила о переходе нападающего «Гранады» Луиса Хавьера Суареса.
Контракт с колумбийцем подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 млн евро.
Пресс-служба «Марселя» объявила о переходе нападающего «Гранады» Луиса Хавьера Суареса.
Контракт с колумбийцем подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 млн евро.
Взяли Тудора.
И тут пожалуйста: Бланко, Мбемба, Клосс, Суарес. А ещё выкуп Гендузи, Ундера. И зимняя покупка Жиго.
К тому же ведут Верету и Лазовича из Вероны.
Взяли Тудора.
И тут пожалуйста: Бланко, Мбемба, Клосс, Суарес. А ещё выкуп Гендузи, Ундера. И зимняя покупка Жиго.
К тому же ведут Верету и Лазовича из Вероны.