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Колумбиец Луис Суарес перешёл из «Гранады» в «Марсель»

20 июля 2022, 23:43

Пресс-служба «Марселя» объявила о переходе нападающего «Гранады» Луиса Хавьера Суареса.

Контракт с колумбийцем подписан до лета 2027 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 млн евро.

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Все комментарии
szc9j8rp3zv2
szc9j8rp3zv2
21 июля в 07:09
Рад за него.
протон
протон
21 июля в 00:11
Руководство странно себя ведёт. Сампаоли помогать не стали.

Взяли Тудора.

И тут пожалуйста: Бланко, Мбемба, Клосс, Суарес. А ещё выкуп Гендузи, Ундера. И зимняя покупка Жиго.
К тому же ведут Верету и Лазовича из Вероны.
Гость
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