Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Газзаев: «Впервые слышу, что пропал кубок. Как он мог пропасть?»

22 июля 2022, 14:35

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о пропаже кубка чемпионов России, завоеванного командой в 1995 году.

Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен быть в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеётся)? На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 00:08
Газзаев : «Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно."
Так и напрашивается цитата из классиков : "Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: – Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже." (с) "Двенадцать стульев" Илья Ильф, Евгений Петров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 июля в 23:58
Как в таких случаях говорят кавказцы: " Успокойтесь... и вазьмити свой шашлик." )
Bensurr
Bensurr
22 июля в 23:14
Продали кубок
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
22 июля в 21:40
Скорее в гараже.
pomor45
pomor45
22 июля в 20:34
Газзаев точно знает, что Кубок не пропал, потому что он у него дома находится.
autochthon
autochthon
22 июля в 19:44
А у усатого дома смотрелм?
ZIBO rock
ZIBO rock
22 июля в 17:00
Как пропал?! Может, кто забрал. Кто его знает?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323154/gazzaev-valeriy-alaniya 22.07.2022
Сказал Газзаев и хитро улыбнулся!)
rt5twrxt4svy
rt5twrxt4svy
22 июля в 16:25
Надо хорошо проверить
Baggio R.
Baggio R.
22 июля в 16:11
В музее ЦСКА напряглись после его слов)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 15:50
Нюхай! Нюхай! След!
shlomo
shlomo
22 июля в 15:11
Одни вопросы...:))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 июля в 15:09, ред.
"Впервые слышу, что деньги могут пропасть. Они должны быть в клубе. Куда они могли деться? 2.5 миллиарда, говорите, пропало в "Алании", через агентские все вывели? А я был президентом, а мой племянник главным тренером? Ничего не слышал. Может, кто забрал. Кто его знает?"
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 15:03
Семаку три подарили недавно, но это другая история
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 14:50
Все впервые услышали!

Кто знал раньше прошу поднять руку!....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 14:44
Под шумок интервью даёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 14:36
Тоже впервые слышу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 