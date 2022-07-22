Газзаев: «Впервые слышу, что пропал кубок. Как он мог пропасть?»

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал информацию о пропаже кубка чемпионов России, завоеванного командой в 1995 году.
Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен быть в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеётся)? На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?
Так и напрашивается цитата из классиков : "Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: – Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже." (с) "Двенадцать стульев" Илья Ильф, Евгений Петров.
Так и напрашивается цитата из классиков : "Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: – Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже." (с) "Двенадцать стульев" Илья Ильф, Евгений Петров.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323154/gazzaev-valeriy-alaniya 22.07.2022
Сказал Газзаев и хитро улыбнулся!)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323154/gazzaev-valeriy-alaniya 22.07.2022
Сказал Газзаев и хитро улыбнулся!)
Кто знал раньше прошу поднять руку!....
Кто знал раньше прошу поднять руку!....