Газзаев: «Впервые слышу, что пропал кубок. Как он мог пропасть?»

Бывший главный тренер «Алании» прокомментировал информацию о пропаже кубка чемпионов России, завоеванного командой в 1995 году.

Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен быть в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеётся)? На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?