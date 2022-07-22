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Деменко: «Я думаю, „Крылья Советов“ дадут бой „Зениту“»

22 июля 2022, 09:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Крыльев Советов» во 2-м туре РПЛ.

Сейчас фаворитов выделить сложно. Понятно, что в этом матче «Зенит» будет фаворитом, но сейчас очень тяжело говорить. «Крылья» показывают добротный футбол, несмотря на уход многих футболистов. «Зенит» будет играть дома, он фаворит, но сейчас все команды изучают «Зенит» и смотрят его слабости. Я думаю, «Крылья Советов» дадут бой питерцам.

Увидим ли мы новичков «Зенита» в деле? Футболисты, прежде всего, люди, им нужно время на подготовку и перестройку. «Зенит» этот момент понимает. Бразильцы, которые пришли в клуб, сейчас будут привыкать к российскому чемпионату и к уровню футбола. Впоследствии они, конечно, усилят команду. Сейчас в «Зените» идёт становление. Посмотрим, что будет. По скамейке и основному составу «Зенит» — сильнейший клуб в России. Но Осинькин — опытный тренер и какие-то сюрпризы для «Зенита» он подготовит. «Крылья» покажут себя.

Ранее по теме высказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 15:14
Крылья Советов летят в Питер беспилотником камикадзе...
ermak6848
ermak6848
22 июля в 12:59
Давно пора " опустить " бакланов с берегов Невы
35996qwgtph9
35996qwgtph9
22 июля в 12:57
Игра покажет.
Gahi
Gahi
22 июля в 10:51
Хотелось бы чтобы действительно игра стала интересной и результативной с обоюдоострыми атаками команд. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 10:51
До боя дело не дойдет, ждем избиения Зенита !
pstuw77amcbc
pstuw77amcbc
22 июля в 10:15
бой бою рознь, чего гадать, скоро увидим бойцов в деле...
протон
протон
22 июля в 09:50
После первой игры Зенит мотивирован запредельно победить. Думаю будет разгром КС
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 09:38
Но в итоге всё равно проиграют.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 09:36, ред.
Обязательно дадут бой , а может и два раза.
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