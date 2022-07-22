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Тетрадзе: «Весеннюю часть сезона динамовцы объективно провалили»

22 июля 2022, 14:11

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о весеннем отрезке прошлого сезона РПЛ в исполнении «бело-голубых».

Бесспорно, Шварц заслуживает похвалы. Он провёл хорошую работу. При нём команда заиграла более интересно. Не понравилась только концовка сезона. Показалось, что после отпуска команда неважно себя чувствовала. Возможно, Шварц уже знал, что уходит, и не мог полностью сконцентрироваться на деле. А может, на команду повлияла ситуация в мире, не знаю. Весеннюю часть сезона динамовцы объективно провалили.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 15:46
Будем считать, что копили силы на новый сезон.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
22 июля в 15:39
Боитесь признать, что ваш кумир о.......я по полной программе? Но ведь это же правда. Имейте мужество сознаться, в очевидном. Довести Шиманськи до двусторонней грыжи- надо было очень постараться.....
Gotlib
Gotlib
22 июля в 15:34
Если знал, то соответственно команда и играла как играется. Зачем париться, когда контракт в кармане и бабло гарантировано.
Capral
Capral
22 июля в 15:25, ред.
Глупейшими, наивными отмазками, отдельные специалисты пытаются оправдать провальную работу шварца. Прошлой весной, еще не было СВО, но и прошлую весну шварц провалил. Я призываю уважающих себя людей, честно посмотреть правде в глаза и признать, что никакого интересного футбола у Динамо не было. Была тяжелая работа в виде идиотского прессинга, который и погубил команду, доведя её до физического истощения. Ни тактики, ни стратегии в игре шварца не было. А победы над командами, половина из которых сейчас в ФНЛ- ничего не значит....
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 июля в 14:29
Так получилось.
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