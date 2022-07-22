Тетрадзе: «Весеннюю часть сезона динамовцы объективно провалили»

Бывший защитник московского «Динамо» высказался о весеннем отрезке прошлого сезона РПЛ в исполнении «бело-голубых».

Бесспорно, Шварц заслуживает похвалы. Он провёл хорошую работу. При нём команда заиграла более интересно. Не понравилась только концовка сезона. Показалось, что после отпуска команда неважно себя чувствовала. Возможно, Шварц уже знал, что уходит, и не мог полностью сконцентрироваться на деле. А может, на команду повлияла ситуация в мире, не знаю. Весеннюю часть сезона динамовцы объективно провалили.