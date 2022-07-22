Тетрадзе: «Пора бы уже России сказать своё „я“ в футболе»

Экс-игрок сборной России высказался об уровне отечественного футбола.

Я бы не сказал, что уровень РПЛ сильно упал. Буксуем на одном месте. Продвижения вперёд нет. Сколько лет даже из группы в еврокубках не выходили! При всём уважении к «Зениту» и его победам — подчеркну, заслуженным — в РПЛ , в Европе-то он ничего не показывает. Про остальных даже не говорю. Значит, мы что-то не так делаем, раз нас постоянно опережают европейцы. Если в сборную не можем набрать 11 игроков и берём бразильца Фернандеса, это о чём-то говорит.

Вот вы дом с чего начинаете строить? Понятное дело, с фундамента. А мы с крыши всё начинаем в футболе! А фундамент — это детская школа. Там нужно выстроить качественный тренировочный процесс и игроков готовить. Пора бы уже России сказать своё «я» в футболе.