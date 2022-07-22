Тетрадзе: «Пора бы уже России сказать своё „я“ в футболе»

Экс-игрок сборной России Омари Тетрадзе высказался об уровне отечественного футбола.
Я бы не сказал, что уровень РПЛ сильно упал. Буксуем на одном месте. Продвижения вперёд нет. Сколько лет даже из группы в еврокубках не выходили! При всём уважении к «Зениту» и его победам — подчеркну, заслуженным — в РПЛ, в Европе-то он ничего не показывает. Про остальных даже не говорю. Значит, мы что-то не так делаем, раз нас постоянно опережают европейцы. Если в сборную не можем набрать 11 игроков и берём бразильца Фернандеса, это о чём-то говорит.
Вот вы дом с чего начинаете строить? Понятное дело, с фундамента. А мы с крыши всё начинаем в футболе! А фундамент — это детская школа. Там нужно выстроить качественный тренировочный процесс и игроков готовить. Пора бы уже России сказать своё «я» в футболе.
Ранее Тетрадзе высказался о российских игроках.
А к чему их готовить?
Одиозный комментатор Шмурнов вот вчера высказался, что на самом деле в России нет футбола, есть только распил.
Хотя сейчас ситуация ЧУТЬ лучше, есть КС, есть "Краснодар", но рынок футбола в России ОЧЕНЬ маленький.
По сути, сейчас реально заработать игроки могут только в РПЛ и ФНЛ-1, но и то это клубы развития только, если сравнить с той же Англией, где 8 уровней профессионального и полупрофессионального футбола, причем последние три региональные, это просто капля в море.
А к чему их готовить?
Одиозный комментатор Шмурнов вот вчера высказался, что на самом деле в России нет футбола, есть только распил.
Хотя сейчас ситуация ЧУТЬ лучше, есть КС, есть "Краснодар", но рынок футбола в России ОЧЕНЬ маленький.
По сути, сейчас реально заработать игроки могут только в РПЛ и ФНЛ-1, но и то это клубы развития только, если сравнить с той же Англией, где 8 уровней профессионального и полупрофессионального футбола, причем последние три региональные, это просто капля в море.
Я в детстве во двор и в "коробочку"...летом в футбол..зимой в хоккей...вот это были битвы и каникулы....
А сейчас додики в телефоны уткнуться и жизнь удалась...не в игре на Месси и Роналду хотят походить...а на аватарках...)))
Потом вырастают и бабосы стричь с клубов плавно перетекают...менеджментом обзовут и чихать им на игру как таковую...абсолютно...
Это поколение ...Карпиных,Добровольских,Мостовых,Шалимовых и прочих блиставших в европах старше меня....но я им завидую белой завистью...они с детства не работали в футбол(как сейчас) а играли в футбол...во дворах...в пионер лагерях...на тренировках...
Кому господин Тетрадзе сейчас показывать "своё Я" в футболе...
Молодёжи...которые играют до первого "Лексуса"...а потом встают...ибо знают что на их места агенты уже 4-х ровесников с другой части глобуса привезут......
Да и смысл им в европах счастья искать ...конкуренция...язык...более низкий оклад...и прочие прелести....
Они лучше здесь разок сверкнут и упадут на оклад как в топ-5...не выезжая на чужбину...Те кто создали отечественным игрокам такую зону комфорта...кто угробил систему перехода игроков из юношей в большой футбол....кто выжил футбольных людей из Лиги и расплодил вместо них "менеджеров" - тот и пусть показывает "Своё Я"....
Хотя мы все его уже видели......"20 игр в еврокубках - 0 побед"
У меня всё....
Пока всё.....
Я в детстве во двор и в "коробочку"...летом в футбол..зимой в хоккей...вот это были битвы и каникулы....
А сейчас додики в телефоны уткнуться и жизнь удалась...не в игре на Месси и Роналду хотят походить...а на аватарках...)))
Потом вырастают и бабосы стричь с клубов плавно перетекают...менеджментом обзовут и чихать им на игру как таковую...абсолютно...
Это поколение ...Карпиных,Добровольских,Мостовых,Шалимовых и прочих блиставших в европах старше меня....но я им завидую белой завистью...они с детства не работали в футбол(как сейчас) а играли в футбол...во дворах...в пионер лагерях...на тренировках...
Кому господин Тетрадзе сейчас показывать "своё Я" в футболе...
Молодёжи...которые играют до первого "Лексуса"...а потом встают...ибо знают что на их места агенты уже 4-х ровесников с другой части глобуса привезут......
Да и смысл им в европах счастья искать ...конкуренция...язык...более низкий оклад...и прочие прелести....
Они лучше здесь разок сверкнут и упадут на оклад как в топ-5...не выезжая на чужбину...Те кто создали отечественным игрокам такую зону комфорта...кто угробил систему перехода игроков из юношей в большой футбол....кто выжил футбольных людей из Лиги и расплодил вместо них "менеджеров" - тот и пусть показывает "Своё Я"....
Хотя мы все его уже видели......"20 игр в еврокубках - 0 побед"
У меня всё....
Пока всё.....