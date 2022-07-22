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Радимов: «„Зенит“ нас приучил, что всё время выигрывает матчи»

22 июля 2022, 09:57

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил старт сезона для команды с берегов Невы.

«Зенит» нас приучил, что все время выигрывает матчи, поэтому расстройство от результата, конечно, есть. Думаю, это некоторая самоуспокоенность, которая существует от тех побед, которые были последнее время. Хороший урок для всех — матчи выигрываются до финального свистка. Хорошо, что это произошло сейчас. Дальше взрослые футболисты и ребята, которые столько выиграли, такого себе не позволят. Уверен, что все будет хорошо. И пусть это произошло в начале сезона.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
22 июля в 13:45
Ну уж Крылья дома они должны обыгрывать.
Или что-то в зенитовском доме идет не так.
sv_1969
sv_1969
22 июля в 11:35
Особенно приучил к "победам" в ЕК)))
Caniggia
Caniggia
22 июля в 10:33
Где им мотивацию брать, чтобы всё время выигрывать? Будут у Зенита и проигрыши и ничьи, как с Химками!
nd6k3zbzatr3
nd6k3zbzatr3
22 июля в 10:30
Это бывает не всегда
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ monah-10 (раскрыть)
22 июля в 10:24
Как Буланов ни о чем. Тренирует блатных детишек из "Зенита-2" без каких-либо результатов десять лет да интервью о величии клуба раздаёт. А был ведь капитаном клуба в свое время.
SHEARER
SHEARER ответ monah-10 (раскрыть)
22 июля в 10:22
Так, ляпнул, напомнил о себе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 10:19
Зенит давно приучил всех, что тягаться с ним по деньгам смысла нет. А это уже не совсем футбол, а точнее совсем не футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 10:03
Всё время не получается...
monah-10
monah-10
22 июля в 10:02
Ни о чем, новость из ряда что нибудь написать
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