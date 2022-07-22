Радимов: «„Зенит“ нас приучил, что всё время выигрывает матчи»

Экс-игрок «Зенита» оценил старт сезона для команды с берегов Невы.

«Зенит» нас приучил, что все время выигрывает матчи, поэтому расстройство от результата, конечно, есть. Думаю, это некоторая самоуспокоенность, которая существует от тех побед, которые были последнее время. Хороший урок для всех — матчи выигрываются до финального свистка. Хорошо, что это произошло сейчас. Дальше взрослые футболисты и ребята, которые столько выиграли, такого себе не позволят. Уверен, что все будет хорошо. И пусть это произошло в начале сезона.