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Кержаков: «Странно, что в „Зените“ Гойло шанса пока так и не получил»

22 июля 2022, 10:42

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о вратарской линии «Зенита».

На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...

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Все комментарии
equipolocal
equipolocal ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
22 июля в 12:57
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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 июля в 12:49
Во-первых, бывший главный тренер, потому что сейчас клубом руководит Галактионов.

Во-вторых, это обычная тема. Мы помним, как два года на скамейке "Зенита" и выходил в поле Леон Мусаев, который абсолютно никак не проявил себя в "Зените-2" (за 2 года в 40 матчах 3 полезных действия).

Потом он перешел в "Рубин" и за 16 матчей совершил ровно 0 полезных действий, что для АПЗ как-то странно.

Скажите, кто же так сильно пиарил игрока, который ни ни каком уровне ничего не показал, в ФНЛ-2 колхозном 3 полезных действия за 2 года?

Я НЕ говорю, что с Одоевским то же самое, но то, что может решать не талант, а даже то, какой вратарь нравится Миллеру, это факт))
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 12:31
еще получит
Garrincha58
Garrincha58
22 июля в 12:10
да в Зените после ухода Малафеева с вратарями что то странное происходит клуб в РПЛ один из лучших а вратари самые слабые с их ресурсами можно купить любого кроме Акинфеева но так и никого нет зато теперь есть Ваня
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 11:57
Еще не разглядели.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 11:45
Очень много странного.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 11:39
Сколько же всего игроков газпром накупоил зениту аж на три состава.
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 10:49
Какие его годы, еще получит. Сезон только начался
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