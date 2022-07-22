Кержаков: «Странно, что в „Зените“ Гойло шанса пока так и не получил»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о вратарской линии «Зенита».
На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.
Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...
Во-вторых, это обычная тема. Мы помним, как два года на скамейке "Зенита" и выходил в поле Леон Мусаев, который абсолютно никак не проявил себя в "Зените-2" (за 2 года в 40 матчах 3 полезных действия).
Потом он перешел в "Рубин" и за 16 матчей совершил ровно 0 полезных действий, что для АПЗ как-то странно.
Скажите, кто же так сильно пиарил игрока, который ни ни каком уровне ничего не показал, в ФНЛ-2 колхозном 3 полезных действия за 2 года?
Я НЕ говорю, что с Одоевским то же самое, но то, что может решать не талант, а даже то, какой вратарь нравится Миллеру, это факт))
Во-вторых, это обычная тема. Мы помним, как два года на скамейке "Зенита" и выходил в поле Леон Мусаев, который абсолютно никак не проявил себя в "Зените-2" (за 2 года в 40 матчах 3 полезных действия).
Потом он перешел в "Рубин" и за 16 матчей совершил ровно 0 полезных действий, что для АПЗ как-то странно.
Скажите, кто же так сильно пиарил игрока, который ни ни каком уровне ничего не показал, в ФНЛ-2 колхозном 3 полезных действия за 2 года?
Я НЕ говорю, что с Одоевским то же самое, но то, что может решать не талант, а даже то, какой вратарь нравится Миллеру, это факт))