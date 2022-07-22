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Канищев: «„Зенит“ априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр»

22 июля 2022, 12:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Крыльев Советов» во 2-м туре РПЛ.

«Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» дома должен побеждать. Хотя «Крылья» одна из немногих команд, которая может играть в открытый футбол с «Зенитом», не бояться. У них хорошая психология. Надеюсь, на очень интересный матч. Но «Зенит» априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр. Тем более в домашнем матче.

Ранее по теме высказался другой экс-игрок клуба с берегов Невы.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
22 июля в 16:48
Хорошо бы ещё, чтобы этот Канищев уточнил смысл слова "априори". Умным и начитанным решил выглядеть, но увы....
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 15:04
Скажите Александру Канищеву, что первый тур прошел...

Пусть донесет свою мысль победителя до ФК "Химки"!)
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 14:31
Не все так думают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 13:58
Газпромовцы говорят о чемпионстве как о свершившемся факте хотя прошёл только превый тур, всё это подозрительно интересно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 13:23
Сейчас больше всех на вентилятор подкинут те...чьи команды более 10 лет в Питере выиграть не могут...))))
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 13:18
Априори он это про кого говорит ?
Про Зенит или про сборную Бразилии ?
drug01
drug01
22 июля в 13:07
Это было раньше???
dv9txxkwg2rx
dv9txxkwg2rx
22 июля в 12:56
Не все так думают.
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