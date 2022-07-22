Канищев: «„Зенит“ априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Крыльев Советов» во 2-м туре РПЛ .

«Крылышки» смогут создать проблемы, но «Зенит» дома должен побеждать. Хотя «Крылья» одна из немногих команд, которая может играть в открытый футбол с «Зенитом», не бояться. У них хорошая психология. Надеюсь, на очень интересный матч. Но «Зенит» априори фаворит в чемпионате и в каждой из игр. Тем более в домашнем матче.