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Тухель: «„Барселона“ постоянно давит на Аспиликуэту. Я раздражён этим»

22 июля 2022, 23:41

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о желании защитника команды Сезара Аспиликуэты перейти в «Барселону»:

Я не уверен, что хочу дать Аспи то, что он хочет. У нас есть испанский игрок, капитан сборной, но «Барселона» не видит его на таком уровне, поэтому я не уверен, хочу ли я дать Аспи чего он хочет.

Возможно, я даже немного раздражен «Барсой». Но я делаю все, что в моих силах, для «Челси». Я сказал об этом Аспиликуэте, ему это не нравится, но он понимает. Ему тяжело, потому что другой клуб [«Барса»] постоянно на него давит.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» согласовали трансфер Аспиликуэты.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 07:04
Таковы современные футбольные реалии.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:06
Барселона она такая, любит давить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
22 июля в 23:53
Потому и возмущается, что не Тухлый!
sv_1969
sv_1969
22 июля в 23:43
Тухлый возмущается))
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