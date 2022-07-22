Тухель: «„Барселона“ постоянно давит на Аспиликуэту. Я раздражён этим»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о желании защитника команды перейти в «Барселону»:

Я не уверен, что хочу дать Аспи то, что он хочет. У нас есть испанский игрок, капитан сборной, но «Барселона» не видит его на таком уровне, поэтому я не уверен, хочу ли я дать Аспи чего он хочет.

Возможно, я даже немного раздражен «Барсой». Но я делаю все, что в моих силах, для «Челси». Я сказал об этом Аспиликуэте, ему это не нравится, но он понимает. Ему тяжело, потому что другой клуб [«Барса»] постоянно на него давит.