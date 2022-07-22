Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити»

Полузащитник Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
«Канониры» объявили о подписании долгосрочного контракта с украинским игроком. По данным СМИ, «Арсенал» заплатит за трансфер 30+2 млн фунтов.
25-летний хавбек выступал за «Ман Сити» с сезона-2017/18.
Надеюсь Артета очень хорошо знает чего он хочет и что будет строить.....
Надеюсь Артета очень хорошо знает чего он хочет и что будет строить.....
Поом
Степанов
Глеб
Аршавин
Зинченко
Вроде никого не забыл?) У Арсенала богатая история покупки игроков с постсоветского пространства, большинство из которых пришлось в клубе ко двору.
Понятно что Зинченко был запасным вариантом, и стал целью только после того как Лисандро выбрал МЮ. Но с другой стороны здесь и риска меньше. Игрок освоился в АПЛ, а Артета хорошо знает как его использовать.
Поом
Степанов
Глеб
Аршавин
Зинченко
Вроде никого не забыл?) У Арсенала богатая история покупки игроков с постсоветского пространства, большинство из которых пришлось в клубе ко двору.
Понятно что Зинченко был запасным вариантом, и стал целью только после того как Лисандро выбрал МЮ. Но с другой стороны здесь и риска меньше. Игрок освоился в АПЛ, а Артета хорошо знает как его использовать.