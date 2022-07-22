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Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити»

22 июля 2022, 20:24

Полузащитник Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

«Канониры» объявили о подписании долгосрочного контракта с украинским игроком. По данным СМИ, «Арсенал» заплатит за трансфер 30+2 млн фунтов.

25-летний хавбек выступал за «Ман Сити» с сезона-2017/18.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити»

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Все комментарии
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 15:15
Неблагодарная хохлина
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:06
Переоценённый игрок. Тот же Яремчук и Ермоленко намного симпатичней у хохлов смотрятся.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 08:43
Арсенал и Эвертон очень похожи в этом плане. Мне кажется что их даже не спрашивают кого они хотят купить )
Вроде Эвертон потратил много казалось состав должен быть соотвествующим, но не тут то было. Оказывается и такое бывает.
Хорошо что Бенитес ушёл из Эвертона, теперь очередь Лэмпарда тратить нервы.
ATG
ATG
вчера в 01:08
Ну вот и попал в яму
протон
протон
22 июля в 23:47
Лужный
Поом
Степанов
Глеб
Аршавин
Зинченко

Вроде никого не забыл?) У Арсенала богатая история покупки игроков с постсоветского пространства, большинство из которых пришлось в клубе ко двору.

Понятно что Зинченко был запасным вариантом, и стал целью только после того как Лисандро выбрал МЮ. Но с другой стороны здесь и риска меньше. Игрок освоился в АПЛ, а Артета хорошо знает как его использовать.
shur
shur
22 июля в 23:45
...хохол был на виду и на языке благодаря вывеске МС , единственный плюс может больше появится игрового времени и всё таки это минус в карьере уже не молодого.
а зрелого игрока!
Bensurr
Bensurr
22 июля в 23:10
Весь шлак Сити скупили, Жезус, Зинченко, с такими трансферами Арсенал долго будет в лиге Европы, так им и надо от клуба остался только имя. Зинченко тот еше косячник из-за него Сити не выйграла лч.
A.S.A
A.S.A
22 июля в 22:32
Когда только пошли первые слухи о переговорах с Зинченко, я тогда уже сказал, что это точно не то, чего мы болельщики Арсенала ждем на трансферном рынке от Эду и Артеты. Если к трансферу Жезуса вопросов нет, и лично я писал, что есть вероятность что у нас он будет забивать, то вот по Александру вообще ничего не буду говорить.....тут нужно ждать и смотреть на деле.....да, универсал, это то, что Артета сейчас ценит в первую очередь, но лично мне хотелось бы команлу професионалов а не универсалов. Да, Артета хорошо знаком с этими игроками, но если ты хочешь построить сильную, конкурентную команду, то тебе нужно брать соответствующих игроков. Если бы Саша был сильным, Сити бы так легко не отпустил бы его, тем более что он универсал...
Надеюсь Артета очень хорошо знает чего он хочет и что будет строить.....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 июля в 22:09
Как можно было его так дорого купить? Я прям без понятия. Если это не помощь украинцам, то они явно переплатили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Juventus CR7 (раскрыть)
22 июля в 22:08
Он так же Мари, которого "знал", взял из МС транзитом через Бразилию с большой переплатой (с арендой и выкупом больше 15 миллионов там получилось). Результат мы знаем, абсолютный ноль.
Elliada
Elliada
22 июля в 21:51
Зинченко не уровень МС. Талантлив, но труслив. Постоянно отдает передачи назад, очень редко берет на себя ответственность, не рискует. Ошибается в легких ситуациях. В Арсенале, может, себя проявит, но сомневаюсь
Karkaz
Karkaz
22 июля в 21:37
Вот и проверим насколько хорош. По идее после Сити легче должно быть, там и требования и конкуренция выше была, плюс перенял опыт от топ игроков. Но Арсенал явно покажет и его минусы, страховать, создавать свободные зоны там явно будут хуже.
Juventus CR7
Juventus CR7
22 июля в 21:29
Очень и очень интересное усиление для Канониров. Во первых игрок универсал. Может как в центре полузащиты сыграть на торговом уровне, так же может на фланге защиты отыграть не на меньшем уровне. Такие игроки сейчас на вес золота. А во вторых Артета его прекрасно знает ещё с работы у Горожан. Знает все его лучшие стороны и без вариантов будет его ещё развивать и играть будет в основе. Для молодого тренера такой игрок просто подарок судьбы и Артета обязан таким подарком воспользоваться на все 100%.
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 21:26
Арсенал лучше для него.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 июля в 21:23
Ничего от него не жду, как и от команды в целом. Такими шагами укрепимся в середине таблицы.
drug01
drug01
22 июля в 21:21
Желание играть на высоком уровне
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 20:59
Игра на понижение
Boricku
Boricku
22 июля в 20:54
лучше бы Сашу Кокорева купили, и по деньгам дешевле бы вышло
Dima salev
Dima salev
22 июля в 20:45, ред.
Зинченко не подходить в игры Сити. Давно надо было продать. А вообще он не тянеть в Апл. Просто везунчик
Igo0rek
Igo0rek
22 июля в 20:40
В это трансферное окно Сити сработали идеально. Почти на 200 млн евро продали))
witynchik
witynchik
22 июля в 20:40
Жаль, но будем посмотреть, что из этого получится
Василий 50
Василий 50
22 июля в 20:40
Это уже не новость.
bk7yw2s3mqaf
bk7yw2s3mqaf
22 июля в 20:35
Будет полировать лавку арсенал это не мс принял отдал и доверие не такое,с сильными соперниками почти всегда привозы с его фланга,ну а там посмотрим время покажет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ КЭТиК (раскрыть)
22 июля в 20:33
Уже второй раз подряд, но, думаю, кто-то из ни должен заиграть, по крайней мере на уровне топ-6, где им играть и следует
qps9c5jvr29q
qps9c5jvr29q
22 июля в 20:29
Удачи в новом клубе.
allemz
allemz
22 июля в 20:27
Красава Санёк, спасибо за 6 проведенных лет и за переход в Арсенал)
Удачи!)
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 20:25
Просто барахло дорого прикупили.
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