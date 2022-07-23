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Барриос: «Мы быстро утомили „Крылья“ и хорошо реализовали свои моменты»

вчера, 00:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:0).

В первую очередь, я рад тому, что мы победили, потому что в первом туре мы сыграли вничью, что равноценно поражению для нас. Сегодня было важно победить в первом домашнем матче сезона. Очень хотелось уверенно победить. Я рад за всю команду, теперь у нас все мысли о следующем матче.

В этом матче мы предложили хорошую интенсивность с первых минут матча, в том давлении, которое мы оказывали, быстроте принятия решений. Мы быстро утомили соперника и хорошо реализовали свои моменты.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:14
В штрафной надо играть аккуратнее!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 07:05
Это судейка утомил крылышек а не вы!
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:51
Иногда лучше промолчать
1viking17
1viking17 ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 06:50
Наверно о втором пендале, который Крылья создали по просьбе Зенита
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 06:25
О каких моментах он говорит?
xzt27h7w5pfx
xzt27h7w5pfx
вчера в 05:17
Победителей не судят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:12
Первая крупная победа в чемпионате за чемпионом...
протон
протон
вчера в 04:49
Стоило подписать Бакаева, как Мостовой заиграл в разы лучше на фоне прошлого сезона, такого Андрюху Мостового он вряд ли вытеснит из основы.
Ironigor
Ironigor ответ Doping_87 (раскрыть)
вчера в 04:43
хорошо реализовали свои моменты
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323207/barrios-vilmar 23.07.2022
Для начала надо хотя-бы отличать , созданные моменты, от реализованных.
Реализация моментов, а не статистика бесполезных подходов и ударов по воротам и в створ ворот, никакого отношения не имеет к их реализации ! ) Как раз таки реализации моментов и хромает, по сравнению с созданными моментами . Тем более из забитых мячей , два с пенальти .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 04:10
И судья хорошо реализовал свои моменты !
Caniggia
Caniggia
вчера в 02:26
Точнее, Крылья сами себе быстро привезли 2 пенки и игра была сделана к 11 минуте.
Doping_87
Doping_87 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 02:24
Статистику посмотрил бы для начала.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:13
О каких моментах он говорит, два пенальти реализовали ???))
протон
протон
вчера в 00:50
Вильмар умница! Конечно накосячил пару раз с передачами, но сам и исправлял. Ближайшие 3 тура покажут чего нам ждать до зимнего перерыва. Удачи парни💪
Гость
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