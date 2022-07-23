Барриос: «Мы быстро утомили „Крылья“ и хорошо реализовали свои моменты»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:0).
В первую очередь, я рад тому, что мы победили, потому что в первом туре мы сыграли вничью, что равноценно поражению для нас. Сегодня было важно победить в первом домашнем матче сезона. Очень хотелось уверенно победить. Я рад за всю команду, теперь у нас все мысли о следующем матче.
В этом матче мы предложили хорошую интенсивность с первых минут матча, в том давлении, которое мы оказывали, быстроте принятия решений. Мы быстро утомили соперника и хорошо реализовали свои моменты.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323207/barrios-vilmar 23.07.2022
Для начала надо хотя-бы отличать , созданные моменты, от реализованных.
Реализация моментов, а не статистика бесполезных подходов и ударов по воротам и в створ ворот, никакого отношения не имеет к их реализации ! ) Как раз таки реализации моментов и хромает, по сравнению с созданными моментами . Тем более из забитых мячей , два с пенальти .
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323207/barrios-vilmar 23.07.2022
Для начала надо хотя-бы отличать , созданные моменты, от реализованных.
Реализация моментов, а не статистика бесполезных подходов и ударов по воротам и в створ ворот, никакого отношения не имеет к их реализации ! ) Как раз таки реализации моментов и хромает, по сравнению с созданными моментами . Тем более из забитых мячей , два с пенальти .