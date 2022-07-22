Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

Неплохая игра в нашем исполнении — и в атаке, и в обороне. На протяжении всего матча сохраняли концентрацию. Поздравляю команду и болельщиков с первой победой в сезоне.

Продления контрактов с Малкомом и Клаудиньо? Вероятность того, что они останутся в Петербурге с подписанием новых контрактов, существенно возрастает. Думаю, мы провели хорошую работу, сохранив этих игроков.