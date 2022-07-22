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Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

22 июля 2022, 22:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

Неплохая игра в нашем исполнении — и в атаке, и в обороне. На протяжении всего матча сохраняли концентрацию. Поздравляю команду и болельщиков с первой победой в сезоне.

Продления контрактов с Малкомом и Клаудиньо? Вероятность того, что они останутся в Петербурге с подписанием новых контрактов, существенно возрастает. Думаю, мы провели хорошую работу, сохранив этих игроков.

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 02:25
А почему нет?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 00:42
А где про судейство ?
протон
протон
22 июля в 23:52
А чего там комментировать - команды максимально разные по уровню. У того же Питера в основе 8 иностранцев, из которых 5 бразильцев - ну это без вариантов для крылышек, у которых за год выдернули 9 игроков, а двух основных буквально на днях.
Скорее ожидался более крупный счёт при такой разнице в классе - уж как минимум ожидали голов шесть.
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 23:30
Удачи в дальнейших матчах!
5n7s2t39pdrv
5n7s2t39pdrv
22 июля в 23:23
Счёт по игре
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 июля в 23:15, ред.
... как и Семак.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 23:05
Ожидаемое доминирование....
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 июля в 22:58
С двумя одиннадцати мертвыми.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 22:56
Хорошая игра,Крылья могли бы и забить один!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 22:55
Счёт сам за себя говорит
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