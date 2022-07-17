Карпин привёз агрессивный футбол в Москву. Динамовцев остановил их же бывший форвард

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17 июля 2022, 22:38

Йоканович заигрывал с поражением.

«Динамо» сыграло вторым номером

После первого тайма соотношение владения мячом было три к семи, в итоге получилось 33 на 67%, что показательно. «Ростов» слишком легко заполучил мяч. Хотя и при Шварце у «Динамо» были такие поединки, когда неохотно катали мяч, особенно если вели в счете. Такой подход часто бывает опасным, если у соперника получается широкая игра флангами, а чужой форвард грамотно открывается. По факту у «Ростова» не было россыпи моментов, но били кучно. Например, все три удара гостей до перерыва были точными. В первом случае Шунина подстраховал Варела – в него попал мяч, а еще дважды голкипер спас «Динамо» от гола. Свыше 15 000 зрителей точно ждали не такой игры от любимой команды. Йокановичу не стоит так явно отдавать мяч в ближайших турах, где соперники будут слабее, чем симпатичный «Ростов».

Защита хозяев трещала в низком блоке

Предсказуемо, поскольку Паршивлюк не центральный защитник, а у Кутицкого мало опыта. Йоканович до матча объяснил свою идею. Не рискнул поставить пару молодых защитников, решил подстраховать опытным фланговым игроком. Сергею и Александру не хватало скорости, поэтому Глебов и Комличенко появлялись на ударных позициях. С другой стороны, Йоканович изменил структуру прессинга. У Шварца была идея с отбором, начиная со Смолова, но не сработало. Сегодня команда Карпина сталкивалась с активным коллективным давлением, пока «Динамо» не устало. А дальше «Ростов» уплотнил линии соперника, и низкая линия Йокановича ошибалась.

Смолов не дождался явных моментов

Федор создал гол Грулева, удачно прошел по левому флангу, а Владислав классно открылся, отступив по метру от каждого защитника вокруг. Четкая атака не была единственной успешной, но в половине случаев «Динамо» не заставляло Песьякова вступать в игру. Долгое время Смолов работал в прессинге и пытался создавать моменты самостоятельно, но искали комбинационный футбол, то у Йокановича копились вопросы к команде. Захарян потерялся в середине поля. Грулев забил, но не создавал моменты с левого фланга. А Макаров как Макаров – смещался в центр, но брака при дриблинге хватало. Напарников Денис долгое время не замечал.

«Динамо» снова небрежно держит мяч

Снова, поскольку в прошлом сезоне москвичи были на девятой позиции по точности передач в РПЛ . Выше находились «Урал» и «Спартак», не только записные фавориты. Удивляет, что команда, где довольно много техничные футболисты – Варела, Захарян, Макаров и Смолов, так часто выбирает неправильные решения, владея мячом. Сегодня Йоканович увидел еще одну неприятную серию – до перерыва «Динамо» забраковало почти каждый третий пас – 31%. Для не самой быстрой игры это невероятно высокий показатель. «Ростов» был намного точнее, и самое неприятное для хозяев – в итоге скатились до брака в 32%, причем отдали в 2.5 раза меньше точных передач, чем «Ростов».

Йоканович поставил на ударность

«Ростов» не играл хуже, но пропустил на ровном месте – Песьяков, кроме голевого момента, встретил настоящую опасность до перерыва лишь раз. «Динамо» дальше защищало преимущество в счете. А по командному движению лучше смотрелись гости. Команде Карпина не хватало лишь последнего паса. Не разрывал на фланге Тугарев, не был самым заметным Полоз, его неплохо прикрывали. А соперник пользовался индивидуальным классом лидеров. Там Смолов протащит мяч, тут Захарян изредка покажет себя – так и готовились на медленном огне моменты. «Динамо» едва не забило второй мяч на старте второго тайма, но еще в первом было заметно, что сербский тренер, в отличие от Шварца, просил максимизировать количество ударов, а не разыгрывать до верного. Вот только план не сработал – «Ростов» бил чаще.

Тренер пока не контролирует команду

Логично, но усложнило задачу «Динамо» против крепкого соперника. Йоканович любит атакующий футбол в ущерб защите, но оказался в команде, которая потеряла основных центральных оборонцев. В первом тайме пожертвовали игровым временем, а в перерыве получили указания и задвигались лучше, пока «Ростов» сам не нарастил темп. «Динамо» искало ширину, но у Карпина неплохо поставлена работа флангами. Обе команды пытались перебрасывать игру с края на край, чтобы диагонали ломали построения соперника. Но активность атакующих игроков долго не смущала защитников. Команды двигались в одном темпе, но Йокановичу было непросто направлять команду, которая играла в футбол Шварца на автомате.

Карпин точно выиграл по заменам

Сербу стоило лучше продумать план «Б», поскольку «Динамо» после перерыва не выправило ситуацию с точностью передач и общим процентом владения мячом. Были отрезки, когда хозяева атаковали, но волны попыток сменялись частыми набегами «Ростова». В итоге Комличенко забил бывшему клубу, а новичок Уткин сделал шикарный навес. Ошиблись центральные защитники – хавбек Фомин не успел поймать Николая, а его напарники сторожили воздух. Йоканович не мог усилить оборону, но можно было сделать перестановки в атаке чуть раньше. В итоге все, кто выше, не показали себя, а вот у «Ростова» классно усилил игру Щетинин, который мог забить победный мяч, но промахнулся.

«Динамо» нужно точечное усиление

Лаксальт и Варела, Захарян и Смолов, Грулев и Макаров довольно стильные футболисты. То есть прогноз, что у «Динамо» многое в сезоне получится, вполне логичный. Одновременно нужны центральные защитники. Да и резервиста (или конкурента) для Моро можно подыскать, поскольку хорват нормально работает, но иногда пригодится другой по стилю парень в середине поля, а такого в заявке сейчас нет. Понятно, что Бувач на многих позициях завершил сбор новичков, Смолова подстрахует Тюкавин, на флангах обороны по два футболиста, когда все могут выйти на поле. В три центральных Йоканович вряд ли будет играть, хватит двух подписаний в защиту. Возможно, сегодня аналитики «Динамо» просматривали Осипенко, не только ведь парагвайцы в списках скаутов.

«Ростов» был лучше, но ничья логична

Логична, поскольку команды были у двух ворот. Москвичи пытались сыграть на результат, в дебютном матче нового тренера это прагматичный подход, особенно без крутых защитников в центре. До матча казалось, что команды обменяются голами – эта ставка сыграла, а вот дальше промахнулись и Макаров, и Щетинин. Вместо победного гола получили порцию нервов, ведь Карпин не сдавался, «Ростов» в целом смотрелся лучше. И если отдавать условную победу за игру, то гости заслужили ее сильнее. Впрочем, сравнивая работу этих команд с «Локомотивом» и «Спартаком», можно выделить именно участников дебюта Йокановича. Вероятно, «Ростов» и «Динамо» будут бороться за высокие места. Оба коллектива уже на легких ногах, в ближайших турах могут прибавить в скоростях. Карпин обыграл Йокановича, но его команда не переиграла призера прошлого сезона, который готовится к столетнему юбилею.