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Тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»

17 июля 2022, 20:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первые 20 минут мы хорошо входили в игру, полностью её контролировали. После удаления «Нижнего Новгорода» наша схема и схема соперника изменились. Бывает, что против команды в меньшинстве играть становиться сложнее.

В концовке первого тайма мы начали доминировать всё больше, после этого мы добавили Бека-Бека в атаку, чтобы он освежил игру. Следствием этого явился забитый гол, после него мы тоже контролировали игру. У нас было достаточно шансов увеличить счёт: удар в штангу, не назначенный пенальти.

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Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 09:45
"Хоть ссы в глаза - ему божья роса!"
unjfsbrzgk6y
unjfsbrzgk6y
17 июля в 20:45
Опять находятся причины неудачной игры...
pomor45
pomor45
17 июля в 20:26
Оригинал, однако, этот Йозеф, если не назначенный пенальти причисляет к голевому шансу.
SHMEL258
SHMEL258
17 июля в 20:13
Результат закономерен.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 июля в 20:13
Чушь от непонятного ганса.
112910415
112910415
17 июля в 20:10
нельзя ему запретить это всё говорить ?
Гость
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