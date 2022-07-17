Карпин назвал «детским садом» пропущенный гол «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
Не скажу, что «Ростов» прибавил во втором тайме, с первых минут играли уверенно. Помешала сегодня игра в обороне. Гол, который мы пропустили — детский сад. Идеал игры зависит от уровня сопротивления.
Амбиции и задачи те же самые. Основная задача — набрать нужное количество очков, чтобы было спокойно. Задач бороться за чемпионства у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков. Судить по одной игре нет смысла.
Матч мы отыграли не ахти как, но банку забили как раз породистую.
Федька изобразил отличный дриблинг, убрал в буфет целого Глебова,
нашёл Грулёва в голевой позиции зрячим пасом от лицевой, тот точно пробил..
Хороший гол, и если он- детский сад, то тогда в футболе вообще всё-
детский сад)
Матч мы отыграли не ахти как, но банку забили как раз породистую.
Федька изобразил отличный дриблинг, убрал в буфет целого Глебова,
нашёл Грулёва в голевой позиции зрячим пасом от лицевой, тот точно пробил..
Хороший гол, и если он- детский сад, то тогда в футболе вообще всё-
детский сад)