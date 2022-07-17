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Карпин назвал «детским садом» пропущенный гол «Ростова» в матче с «Динамо»

17 июля 2022, 23:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничейном результате команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

Не скажу, что «Ростов» прибавил во втором тайме, с первых минут играли уверенно. Помешала сегодня игра в обороне. Гол, который мы пропустили — детский сад. Идеал игры зависит от уровня сопротивления.

Амбиции и задачи те же самые. Основная задача — набрать нужное количество очков, чтобы было спокойно. Задач бороться за чемпионства у нас нет. Нужно избежать вылета и стыков. Судить по одной игре нет смысла.

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Все комментарии
альсато
альсато
18 июля в 14:52
ну для "кастрюли" (Валерия Карпина), ВСЕ кто в составе Ростова (по возрасту)-Детский Сад!)))
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ John 5mith (раскрыть)
18 июля в 12:55
Некорректное высказывание Карпина про "детский сад" при игре в обороне - это еще и камень в огород Виктора Онопко. Так получается....
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
18 июля в 09:54
По-моему, Прохин сильно переоценен. Многие опасные моменты у ворот "Ростова" возникали при слабой игре Прохина в обороне. В основу надо ставить Мелехина. Парень хорошо показал себя в прошлом сезоне после ухода Баштуша и Хаджикадунича. А Прохин? Продать его в Динамо или в ЦСКА... Или в аренду отдать. Это касается и левого защитника Калинина. "Косяков" в его исполнении достаточно было в прошлом сезоне. И в контрольных играх к новому сезону Калинин такой же.
Аксинья
Аксинья
18 июля в 07:30
Валера как всегда лукавит, ведя разговоры о зоне вылета и стыков. По игре с динамовцами было видно что у ростовчан хороший потенциал и им вполне по силам побороться за место в пятерке. Главное продолжать дерзить с прописными лидерами и отказаться от "робингудства", чего у ростовчан не отнять. Желаю успехов донскому клубу и его тренеру)))
Знатог
Знатог
18 июля в 07:29
Пропустили 1 гол это нормально, но Ростов мог забить минимум 2.
John 5mith
John 5mith
18 июля в 02:01
А Валера в курсе что работа главного тренера - как раз сделать чтобы футболисты не были детским садом?
Плохому тренеру игра в обороне мешает... (почти ©)
vmz87235mu6h
vmz87235mu6h
18 июля в 00:37
Счёт по игре!!!
протон
протон
18 июля в 00:19
Федя классно там сыграл конечно, но вообще Ростов был ближе к победе
баск
баск
18 июля в 00:09, ред.
Да ладно, Валеру здесь, кмк, слишком заносит, на эмоциях это бывает)

Матч мы отыграли не ахти как, но банку забили как раз породистую.
Федька изобразил отличный дриблинг, убрал в буфет целого Глебова,
нашёл Грулёва в голевой позиции зрячим пасом от лицевой, тот точно пробил..

Хороший гол, и если он- детский сад, то тогда в футболе вообще всё-
детский сад)
Трезвый повар
Трезвый повар
18 июля в 00:07
Детский сад из нашей обороны сделал Смолов. Он технично обыграл двух игроков Ростова и создал гол
Игроки Ростова пытались помешать как могли, но Фёдор сыграл очень круто
Capral
Capral
18 июля в 00:02
Ну, не сказать что детский сад. Забили неплохо, симпатично. Другое дело, что оборона Ростова ненадёжная в принципе.
Гость
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