Силкин: «Думаю, у „Динамо“ достаточно крепкий резерв»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал возможный уход из команды защитника .

Покинул клуб — и покинул. Сейчас-то что обсуждать. Надо знать тонкости, почему он ушёл — не просто так же уехал. Для «Динамо» уход любого человека — потеря. С другой стороны, есть возможность проявить себя молодым игрокам. Думаю, у «Динамо» достаточно крепкий резерв, чтобы дать возможность проявить свои качества. Проявят или нет — другой вопрос.

Потом, эти иностранцы не такого уровня, как был Кевин Кураньи. Их уход не должен сильно сказаться на игре команды. Когда слабая оборона, нужно сделать акцент на атаку.