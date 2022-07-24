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Силкин: «Думаю, у „Динамо“ достаточно крепкий резерв»

вчера, 17:12

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный уход из команды защитника Гильермо Варелы.

Покинул клуб — и покинул. Сейчас-то что обсуждать. Надо знать тонкости, почему он ушёл — не просто так же уехал. Для «Динамо» уход любого человека — потеря. С другой стороны, есть возможность проявить себя молодым игрокам. Думаю, у «Динамо» достаточно крепкий резерв, чтобы дать возможность проявить свои качества. Проявят или нет — другой вопрос.

Потом, эти иностранцы не такого уровня, как был Кевин Кураньи. Их уход не должен сильно сказаться на игре команды. Когда слабая оборона, нужно сделать акцент на атаку.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 17:42
Надо проверить в игре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:23
Да нормально всё будет у юбиляров...
Гость
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