Агент Варелы требовал увеличить зарплату игроку более чем в 2 раза

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сегодня, 03:36

Оскар Бентанкур, агент защитника , при переговорах с «Динамо» требовал для уругвайского футболиста увеличения зарплаты больше чем в два раза, а также огромный агентский бонус.

Напомним, Варела без предупреждения покинул расположение команды перед матчем 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).

Накануне стало известно, что Варела в понедельник приезжал забрать вещи с базы «Динамо» в Новогорске. Защитник избежал коллективного прощания с одноклубниками и попрощался на базе только с теми, кто случайно встретился ему на пути.