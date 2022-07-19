В полиции Италии прокомментировали обыск хавбека «Милана» Бакайоко

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19 июля 2022, 13:37

В полиции Италии прокомментировали обыск полузащитника «Милана» .

Автомобиль французского игрока остановили полицейские в центре Милана после перестрелки между двумя бандами. Бакайоко вывели из машины и начали обыскивать. В процессе обыска один из сотрудников полиции узнал футболиста и сообщил об этом своим напарникам. После этого Бакайоко сразу же отпустили.

«Стоит отметить, что обыск проводился в оперативном контексте, и это оправдывало принятие самых строгих мер безопасности. Все было осуществлено таким образом, который абсолютно соответствует типу тревоги. Как только человек был идентифицирован и было установлено, что он непричастен, его передвижение было возобновлено без каких-либо замечаний со стороны заинтересованного лица», — приводит заявлении полиции Reuters.

Бакайоко играет за «Милан» с лета 2021 года на правах аренды из «Челси».