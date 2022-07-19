Презентация Левандовского в «Барселоне» перенесена на неопределённый срок

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19 июля 2022, 12:32

Презентация форварда в качестве игрока «Барселоны» перенесена на неопределенный срок.

Marca сообщает, что польский форвард не работает в общей группе. Роберт не принимал участия в открытой тренировке команды перед игрой с «Интер Майами», которая намечена в рамках тура по США . Левандовски работал в тренажерном зале.

Презентация игрока должна была состояться в понедельник. Ранее сообщалось, что «Барселона» попросит Мемфиса Депая отдать девятый номер Левандовскому.