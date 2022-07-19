Презентация Левандовского в «Барселоне» перенесена на неопределённый срок

Презентация форварда Роберта Левандовского в качестве игрока «Барселоны» перенесена на неопределенный срок.
Marca сообщает, что польский форвард не работает в общей группе. Роберт не принимал участия в открытой тренировке команды перед игрой с «Интер Майами», которая намечена в рамках тура по США. Левандовски работал в тренажерном зале.
Презентация игрока должна была состояться в понедельник. Ранее сообщалось, что «Барселона» попросит Мемфиса Депая отдать девятый номер Левандовскому.
что переходит в ПСЖ, е.п.т…
что переходит в ПСЖ, е.п.т…
подготовиться и сделать красиво !
подготовиться и сделать красиво !
Барса рискует, но может и испить шампанское после, время все покажет. Ну а так что, презентация должна быть на Кампе. Полные трибуны кулес. Всё как положено!
Барса рискует, но может и испить шампанское после, время все покажет. Ну а так что, презентация должна быть на Кампе. Полные трибуны кулес. Всё как положено!