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Презентация Левандовского в «Барселоне» перенесена на неопределённый срок

19 июля 2022, 12:32

Презентация форварда Роберта Левандовского в качестве игрока «Барселоны» перенесена на неопределенный срок.

Marca сообщает, что польский форвард не работает в общей группе. Роберт не принимал участия в открытой тренировке команды перед игрой с «Интер Майами», которая намечена в рамках тура по США. Левандовски работал в тренажерном зале.

Презентация игрока должна была состояться в понедельник. Ранее сообщалось, что «Барселона» попросит Мемфиса Депая отдать девятый номер Левандовскому.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
20 июля в 18:14
Мемфис Депай не отдает 9 номер, Роберт объявил,
что переходит в ПСЖ, е.п.т…
протон
протон
19 июля в 23:11
Кстати, больше всех за Барселону переживает Должун, он и так снова тапки сменил и теперь Стерлинг из дайвера превратился в топаря, ничего нового от Должанского, играют со своим Новиковым все в игрушечки:))
A.S.A
A.S.A
19 июля в 15:51
Ждут пока девятый номер освободится)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 июля в 14:57
Походу зарегить не могут, сначала нужно в вальере место освободить
112910415
112910415
19 июля в 13:41
а и некуда спешить !
подготовиться и сделать красиво !
sv_1969
sv_1969 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
19 июля в 13:19
Вот уж действительно)) Пёс ним)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 июля в 13:18
Да и пес с ним
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 13:17
Наверное хотят презентовать с размахом!
Знатог
Знатог
19 июля в 13:02
Еще не успели отрепетировать презентацию. Че там будет? Сказочку расскажет песенку споёт.
shlomo
shlomo
19 июля в 12:47
С учетом предложенных Баварией 2 лет, Барса предложила 3+1 и он заработает практически 100% в 2 раза больше чем в Баварии (зп в Барсе такая же как в Баварии) и это в 34 года, так что Роберта прекрасно можно понять и Баварию тоже.
Барса рискует, но может и испить шампанское после, время все покажет. Ну а так что, презентация должна быть на Кампе. Полные трибуны кулес. Всё как положено!
Гость
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