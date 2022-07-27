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Мостовой: «Если позовут на матч ветеранов, я подумаю»

сегодня, 11:39

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном приглашении на ответный матч ветеранов «красно-белых» против «Зенита».

Пока не могу ничего ответить, не слышал. Нахожусь не в Москве. Хотел бы принять участие, но сейчас всё по-другому будет. Как по-другому? Если меня тогда приглашали… А сейчас я должен подумать, если позовут, есть дела. В этом плане говорю.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:52
Сейчас такая ситуация, что удивляться уходу легионеров бессмысленно.
Но я не вижу логику: вначале вернуться, а потом уйти.
Надеюсь, Мозес останется.

Вы там, кстати, двух новичков подписываете - серба и чилийца.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 12:42
Потом скажет "потерял трубку" или "разбил" (даже домашнюю).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:34
Не реагируй так. Мозес отлично отыграл и не похоже, что он собирается свалить. Такие игроки украшают рпл
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 12:34
А смысл было Мозесу возвращаться обратно в Россию?
Если б жена была против, он бы остался в Европе. Тем более сейчас не проблема приостановить контракт в одностороннем порядке.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Это Арустамян то "взрослый дядька"?!) И почему ты о нем в множественном числе пишешь?!)))
P.S. И когда начнешь читать далее заголовка то станет понятно "по требовании чьей жены..."!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:00
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:48
Не царское это дело, видимо - что-нибудь сделать. Только журналистам бесконечные интервью о том, как его никуда не зовут, раздавать))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:45
Ппц... Сколько спеси
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:44
Открой яндекс, там взрослые дядьки об этом пишут на разных ресурсах. Отстаёшь...
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 11:41
Ты Вконтакте новостей от мамкиных инсайдеров начитался?)
fufydvttvpv9
fufydvttvpv9
сегодня в 11:41
очень занятой человек, футбол уже не в приоритете...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:40
А тем временем спартак скоро может покинуть Мозес, по требованию жены...Может жены Федуна, или всё-таки своей?
Гость
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