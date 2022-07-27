Мостовой: «Если позовут на матч ветеранов, я подумаю»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном приглашении на ответный матч ветеранов «красно-белых» против «Зенита».

Пока не могу ничего ответить, не слышал. Нахожусь не в Москве. Хотел бы принять участие, но сейчас всё по-другому будет. Как по-другому? Если меня тогда приглашали… А сейчас я должен подумать, если позовут, есть дела. В этом плане говорю.