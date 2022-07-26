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Кечинов: «Джикия — ключевой игрок „Спартака“»

вчера, 23:33

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о травме защитника Георгия Джикии, из-за которой он может пропустить матч 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Если Джикия не сыграет с «Оренбургом» — это потеря для «Спартака». Георгий — капитан команды и основной защитник «Спартака». Можно сказать, ключевой футболист.

Абаскаль будет ломать голову, если Джикия пропустит матч с «Оренбургом». Кем заменить? Есть Чернов, который последние матчи играл вместе с Джикией. В команде ещё есть Кофрие. Может, Абаскаль кого-нибудь из молодых ребят поставит в состав. Думаю, что тренер разберётся. Кто на данный момент будет сильнее выглядеть и увереннее себя чувствовать, тот и сыграет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:21
Про Рыбуса забыли .
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:19
Ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:18
И он привозил
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:16
И что теперь, не играть?
minai
minai
вчера в 23:42
Конечно ключевой, именно по-этому его и выключили.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:42
Ключевой футболист Селихов и Промес с Мозесом
Гость
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