Кечинов: «Джикия — ключевой игрок „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о травме защитника , из-за которой он может пропустить матч 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Если Джикия не сыграет с «Оренбургом» — это потеря для «Спартака». Георгий — капитан команды и основной защитник «Спартака». Можно сказать, ключевой футболист.

Абаскаль будет ломать голову, если Джикия пропустит матч с «Оренбургом». Кем заменить? Есть Чернов, который последние матчи играл вместе с Джикией. В команде ещё есть Кофрие. Может, Абаскаль кого-нибудь из молодых ребят поставит в состав. Думаю, что тренер разберётся. Кто на данный момент будет сильнее выглядеть и увереннее себя чувствовать, тот и сыграет.