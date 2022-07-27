Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Федотов: «Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания»

сегодня, 11:47

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов спокойно реагирует на разговоры о лидерстве «армейцев» перед матчем 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике. Мы видели оба матча «Пари НН» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется.

Все новости
Семак: «„Локомотив“ — это хорошо укомплектованная в группе атаки команда»
Сегодня, 11:52
Мостовой: «Если позовут на матч ветеранов, я подумаю»
Сегодня, 11:39
Кузнецов: «Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать?»
Сегодня, 08:36
Кечинов: «Джикия — ключевой игрок „Спартака“»
Вчера, 23:33
Быстров: «Нобоа для ЦСКА — не хороший вариант»
Вчера, 22:46
Канчельскис: «Весь бюджет „Спартака“ ушел на подарки Зареме»
Вчера, 20:59
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:45
Всё правильно сказал ВВФ, осталось только не снижать уровень игры.
С Богом, удачи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:32
О реальном лидерство можно говорить после*7-8 туров не ранее, при этом возможны разные варианты
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:21
Верно мыслит Федотов.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:59
Начало это не показатель
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:53
Давай до финиша без поражений! 😜👍
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 