Федотов: «Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания»

Главный тренер ЦСКА спокойно реагирует на разговоры о лидерстве «армейцев» перед матчем 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике. Мы видели оба матча «Пари НН» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется.