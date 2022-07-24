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«Торпедо» крупно уступил «Динамо»

вчера, 19:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Торпедо» уступил «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ (0:4).

На 32-й минуте счет открыл Федор Смолов, на 36-й Даниил Фомин с пенальти удвоил преимущество «бело-голубых», а затем отличился Арсен Захарян на 45-й минуте. Окончательный счет установил Смолов на 69-й минуте с пенальти.

После матча «Динамо» идет на 2-й строчке в таблице (4 очка), «автозаводцы» замыкают таблицу, 0 очков.

Ранее в туре «Химки» крупно обыграли «Пари НН» (3:0).

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:50
Такому Торпедо ничего не светит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 23:54
А если расширить Лигу до 20-22-х команд....
Знаешь сколько голов будет...??
Как в баскетболе....
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:47
Юноша, поздравляю Вас с победой Спартака!!! Так держать!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:23
Торпедо уступил
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:58
Уже поправили, но какое-то время Динамо было на 4 месте. По итогам тура можно будет что-то сказать только после его окончания, я имел ввиду места команд на данное время, по итогам закончившихся игр.
альсато
альсато ответ Герд Мюллер (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:51
ну не знаю. в моей таблице-Динамо на втором (пока), но ведь еще тур не закончился))))))
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:49
Да, вот несколько минут назад в таблице Динамо было на 4 месте. Это разве соблюдение?
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:42
Кстати, во время ковида в некоторых странах Европы чемпионаты завершились раньше срока. Чемпионами оказались команды, лидировавшие на тот момент. По такому принципу можно московскому Динамо плюсануть ещё одно чемпионство за 1941 год.
альсато
альсато ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 20:41
а что были прецеденты когда регламент не соблюдался?))))
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:38
Я говорю о регламенте, который должен соблюдаться. А плевать или харкать это уже вопрос другой.
альсато
альсато ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 20:35
так и я про это!-плевать,кто после второго тура, на каком месте,если впереди еще 28-мь туров))))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:15
Это вам премьер лига
Capral
Capral
вчера в 20:15
Не знаю, как успешно или нет будет работать Йоканович, но в одном, я уверен: все те, кто по сей день льют слёзы за шварцем, с нетерпением будут ждать провала нового ГТ Динамо. Уверен.
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:15
Я лично ничего не думал. Нужно жить по принципу: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Сейчас тот случай, когда у же "перепрыгнули" и Динамо на эту минуту должно быть на 2 месте по лучшей разности мячей. Хотя уже таблицу поправили и Динамо на своём месте.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:11
Газпромовский прихвостень Безбородов второй тур выдаёт на гора . Видимо ему обещали сдельно платить за левые пенальти ! Спартак ,Торпедо , .....кто следующий ? )))
альсато
альсато ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 20:10
Мы и в прошлом сезоне так думали))))
dok66
dok66
вчера в 20:04
Праздник голов продолжается .
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
Это я брал в учет, но и 4-0 тоже разгромный. или вот деклассировали соперника?
Деклассировать- это значит понизить в классе соперника. То есть одержать победу настолько явную и убедительную, превзойти соперника на две головы, уничтожить морально и показать, что на самом деле класс соперника на порядок ниже, чем он позиционирует.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01
«Торпедо» уступил «Динамо» с разгромным счётом .
Команда гостей под руководством Бородюка терпит второе разгромное поражение. И перед матчем в конкурсе прогнозов я по этому поводу высказал своё субъективное мнение и написал , что будет разгром Торпедовцев . Так оно и получилось. Несмотря даже на приобретение Смольникова и Кутепова , и если будут ещё приобретения, они не смогут изменить всей картины происходящего в игре команды. На мой субъективный взгляд вся невзрачная игра команды кроется в не квалифицированном тренерском штабе под руководством главного тренера Бородюка. И попадание команды Торпедо в РПЛ, на мой субъективный взгляд было простым стичением обстоятельств внутри команд ФНЛ и тех ресурсов самого клуба Торпедо которые были заинтересованы в повышение в классе московского клуба.
Вот как-то так . И пока руководство клуба не поменяет главного тренера, команда так и будет играть в не выразительный футбол. И состовлять конкуренцию только командам аутсайдерам . И это моё субъективное мнение и спорить не с кем не собираюсь. Всем Добра !
баск
баск
вчера в 20:01
По игре торпедовцы были несостоятельны во всех компонентах.
Корявенько посопротивлялись примерно полчаса, и потом всё.

В игре Динамо особых подвигов не обнаружилось, да и цельностью игра
не блещет, просто сказалась разница в классе, оказавшаяся весьма существенной.
В матчах разных по классу команд результат зачастую делается за несколько
минут- как раз как сегодня.

На этот раз немножко пройдусь по персоналиям..

-хорошую форму набрали Федя и Славик, чем очень радуют, конечно;
-а вот Фомин второй матч подряд довольно невнятен, хоть и заделался кэпом;
-Захарян стал заметен пока лишь на фоне слабого соперника, было бы здорово
увидеть такого Заху в августе;
-явно недоволен слишком поздними выходами на поле и малостью игрового
времени Костик, и играет спустя рукава;
-неожиданно мало времени получает и Гагнидзе, хотя он явно наигрывался
в предсезонке;
-Йоканович вообще неприятно удивляет политикой замен. Такое впечатление,
что он завис в давно ушедших временах, когда замен разрешалось делать
только две;
-необыкновенно смешной фортель сморозили Варела с агентом.
Что угодно можно было от них ожидать, но побег игрока с базы клуба
под покровом тёмной летней ночи..
Ребята, похоже, насмотрелись бразильско- мексиканских сериалов, я на них
даже злиться не могу, как ни пытаюсь себя заставить)))

Однако, сораДников- с первыми тремя очками, а Йокановича- с дебютной
официальной победой у руля Динамо)
Zak11
Zak11
вчера в 19:57
Торпедо скромно уступил
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 19:55
А почему Торпедо уступил, а не уступило?
Capral
Capral
вчера в 19:54
Нет смысла комментировать игру. Соперник не соответствует даже ПФЛ. Это позор. Команда с такой историей, возвращается в ПЛ и при этом, совершенно не готова. Радует только то, что сегодня, Бородюк не был таким нервным и дёрганым. Пенальти? Ну не знаю, не берусь утверждать. Думаю, в прошлом сезоне, пенальти в ворота соперников Динамо были гораздо более смешными. Всё, больше просто нечего писать. Силу Динамо, хочется увидеть на фоне приличного соперника. На Руси, как известно- лежачих не бьют....
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:54
Обычно при 3-0 пишут разгромно....
vb9jwemne8vw
vb9jwemne8vw
вчера в 19:54
Торпедо и Нижний Новгород явно не готовы за что-то бороться.
cska1948
cska1948
вчера в 19:52
С такой игрой Торпедо явный кандидат на вылет.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 19:51
"Руки в масле, шопа в мыле" - ...
ПОЧЕМУ БЕЗДАРНО СЛИЛИ???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51
Торпедо да Урал - главные аутсайдеры
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:50
Судейство оставляет желать лучшего)
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 19:50
Динамо должно быть на 2 месте.
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