«Торпедо» крупно уступил «Динамо»

«Торпедо» уступил «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ (0:4).
На 32-й минуте счет открыл Федор Смолов, на 36-й Даниил Фомин с пенальти удвоил преимущество «бело-голубых», а затем отличился Арсен Захарян на 45-й минуте. Окончательный счет установил Смолов на 69-й минуте с пенальти.
После матча «Динамо» идет на 2-й строчке в таблице (4 очка), «автозаводцы» замыкают таблицу, 0 очков.
Ранее в туре «Химки» крупно обыграли «Пари НН» (3:0).
Корявенько посопротивлялись примерно полчаса, и потом всё.
В игре Динамо особых подвигов не обнаружилось, да и цельностью игра
не блещет, просто сказалась разница в классе, оказавшаяся весьма существенной.
В матчах разных по классу команд результат зачастую делается за несколько
минут- как раз как сегодня.
На этот раз немножко пройдусь по персоналиям..
-хорошую форму набрали Федя и Славик, чем очень радуют, конечно;
-а вот Фомин второй матч подряд довольно невнятен, хоть и заделался кэпом;
-Захарян стал заметен пока лишь на фоне слабого соперника, было бы здорово
увидеть такого Заху в августе;
-явно недоволен слишком поздними выходами на поле и малостью игрового
времени Костик, и играет спустя рукава;
-неожиданно мало времени получает и Гагнидзе, хотя он явно наигрывался
в предсезонке;
-Йоканович вообще неприятно удивляет политикой замен. Такое впечатление,
что он завис в давно ушедших временах, когда замен разрешалось делать
только две;
-необыкновенно смешной фортель сморозили Варела с агентом.
Что угодно можно было от них ожидать, но побег игрока с базы клуба
под покровом тёмной летней ночи..
Ребята, похоже, насмотрелись бразильско- мексиканских сериалов, я на них
даже злиться не могу, как ни пытаюсь себя заставить)))
Однако, сораДников- с первыми тремя очками, а Йокановича- с дебютной
официальной победой у руля Динамо)
Корявенько посопротивлялись примерно полчаса, и потом всё.
В игре Динамо особых подвигов не обнаружилось, да и цельностью игра
не блещет, просто сказалась разница в классе, оказавшаяся весьма существенной.
В матчах разных по классу команд результат зачастую делается за несколько
минут- как раз как сегодня.
На этот раз немножко пройдусь по персоналиям..
-хорошую форму набрали Федя и Славик, чем очень радуют, конечно;
-а вот Фомин второй матч подряд довольно невнятен, хоть и заделался кэпом;
-Захарян стал заметен пока лишь на фоне слабого соперника, было бы здорово
увидеть такого Заху в августе;
-явно недоволен слишком поздними выходами на поле и малостью игрового
времени Костик, и играет спустя рукава;
-неожиданно мало времени получает и Гагнидзе, хотя он явно наигрывался
в предсезонке;
-Йоканович вообще неприятно удивляет политикой замен. Такое впечатление,
что он завис в давно ушедших временах, когда замен разрешалось делать
только две;
-необыкновенно смешной фортель сморозили Варела с агентом.
Что угодно можно было от них ожидать, но побег игрока с базы клуба
под покровом тёмной летней ночи..
Ребята, похоже, насмотрелись бразильско- мексиканских сериалов, я на них
даже злиться не могу, как ни пытаюсь себя заставить)))
Однако, сораДников- с первыми тремя очками, а Йокановича- с дебютной
официальной победой у руля Динамо)
Команда гостей под руководством Бородюка терпит второе разгромное поражение. И перед матчем в конкурсе прогнозов я по этому поводу высказал своё субъективное мнение и написал , что будет разгром Торпедовцев . Так оно и получилось. Несмотря даже на приобретение Смольникова и Кутепова , и если будут ещё приобретения, они не смогут изменить всей картины происходящего в игре команды. На мой субъективный взгляд вся невзрачная игра команды кроется в не квалифицированном тренерском штабе под руководством главного тренера Бородюка. И попадание команды Торпедо в РПЛ, на мой субъективный взгляд было простым стичением обстоятельств внутри команд ФНЛ и тех ресурсов самого клуба Торпедо которые были заинтересованы в повышение в классе московского клуба.
Вот как-то так . И пока руководство клуба не поменяет главного тренера, команда так и будет играть в не выразительный футбол. И состовлять конкуренцию только командам аутсайдерам . И это моё субъективное мнение и спорить не с кем не собираюсь. Всем Добра !
Команда гостей под руководством Бородюка терпит второе разгромное поражение. И перед матчем в конкурсе прогнозов я по этому поводу высказал своё субъективное мнение и написал , что будет разгром Торпедовцев . Так оно и получилось. Несмотря даже на приобретение Смольникова и Кутепова , и если будут ещё приобретения, они не смогут изменить всей картины происходящего в игре команды. На мой субъективный взгляд вся невзрачная игра команды кроется в не квалифицированном тренерском штабе под руководством главного тренера Бородюка. И попадание команды Торпедо в РПЛ, на мой субъективный взгляд было простым стичением обстоятельств внутри команд ФНЛ и тех ресурсов самого клуба Торпедо которые были заинтересованы в повышение в классе московского клуба.
Вот как-то так . И пока руководство клуба не поменяет главного тренера, команда так и будет играть в не выразительный футбол. И состовлять конкуренцию только командам аутсайдерам . И это моё субъективное мнение и спорить не с кем не собираюсь. Всем Добра !