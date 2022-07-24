«Торпедо» крупно уступил «Динамо»

1658679993

вчера, 19:26

«Торпедо» уступил «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ (0:4).

На 32-й минуте счет открыл Федор Смолов, на 36-й Даниил Фомин с пенальти удвоил преимущество «бело-голубых», а затем отличился Арсен Захарян на 45-й минуте. Окончательный счет установил Смолов на 69-й минуте с пенальти.

После матча «Динамо» идет на 2-й строчке в таблице (4 очка), «автозаводцы» замыкают таблицу, 0 очков.

Ранее в туре «Химки» крупно обыграли «Пари НН» (3:0).