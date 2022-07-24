«Ахмат» одолел «Факел», Агаларов забил.

1658688828

вчера, 21:53

«Ахмат» одолел «Факел» в матче 2-го тура РПЛ (2:1).

Счет открыл футболист воронежской команды Максим Максимов на 27-й минуте. Владимир Ильин на 37-й счет сравнял, а победный гол «Ахмата» забил Гамид Агаларов на 64-й минуте.

После матча «Ахмат» расположился на 6-й строчке (4 очка), «Факел» идет на 12-й позиции (1 пункт).

Ранее в туре динамовцы крупно выиграли у «Торпедо».