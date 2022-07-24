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«Ахмат» одолел «Факел», Агаларов забил

вчера, 21:53
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Ахмат» одолел «Факел» в матче 2-го тура РПЛ (2:1).

Счет открыл футболист воронежской команды Максим Максимов на 27-й минуте. Владимир Ильин на 37-й счет сравнял, а победный гол «Ахмата» забил Гамид Агаларов на 64-й минуте.

После матча «Ахмат» расположился на 6-й строчке (4 очка), «Факел» идет на 12-й позиции (1 пункт).

Ранее в туре динамовцы крупно выиграли у «Торпедо».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:12
Агаларов забил характерный для него и по прошлому сезону мяч - скорее, на напоре и везении, чем на мастерстве, дважды в моменте у игроков соперника ноги заплелись.

Что же, посмотрим, на сколько хватит того и другого в этом сезоне.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:04
Агаларова с почином в Ахмате.
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:25
Вы прогуглите википедию, Гаджимурадов, клуб Урал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:11
Тоже сын тогдашнего Гаджимурадова?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:00
Болельщиков из Грозного с волевой победой над дебютантом чемпионата. Агаларов-красава!
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:57
Еще есть Гаджимурадов из южного края, заявлен за Урал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:54
Ничего себе!) Я даже не знал, что это его сын.
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:37
Тот самый) теперь сын за отца)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
«Ахмат» одолел «Факел», Агаларов забил.
Супер интересное противостояние получилось на Ахмат Арене . Мои поздравления всем болельщикам Ахмата с Победой. Уж очень не уступчивый дебютант нового сезона в РПЛ команда из Воронежа . Олег Василенко , главный тренер Воронежа подготовил к РПЛ довольно боевой состав, который на равных играет с командами из высшего дивизиона. Несмотря на то что команда играет в гостях, и в составе у Василенко нет даже легионеров . Я думаю у команды ещё все победы впереди и они обязательно придут уже в ближайших играх . А ведь и в этом матче могли отобрать очки у команды хозяев поля, будь точнее в завершающей стадии атаки. Ну а у Ахмата конечно же хочется пожелать удачи Агаларову и продолжить свою голевую серию прошлого сезона. Не успев толком войти в игру во втором тайме, как на 64 минуте открыл счёт своим голам уже за свой новый клуб . Я думаю Таллалаев найдёт правильный подход к Гамиду , и он сумеет ещё больше раскрыть свой потенциал. Хороший матч показали команды. Думаю они ещё много раз порадуют своих болельщиков красивой игрой. Хочется пожелать обеим командам Удачи ! Всем Добра !
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 22:33
- Сказал житель Ульяновска, который болеет за КС.))
Capral
Capral
вчера в 22:33
Агаларов конечно везунчик. Но везёт, как известно тому, кто везет! Ахмат с победой!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:31
Он сын того Агаларова, который в 2010-х годах играл за Анжи?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:27
Обычный договорняк !
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 22:13
Игра у Факела есть, не хватает исполнительского мастерства. Медленно принимают решения, большой брак в передачах. Нужно усиление в средней линии. А так молодцы, желаю удачи !!
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:12
У Гамида папа очень строгий человек. Руслан Агаларов экс игрок Анжи и тренер. скучать папа не даст сыну.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:09
Сравнение с МЮ засчитано)))
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:07
Отличное начало! Если продолжит также забивать как в прошлом сезоне, у нас будет топовый нападающий для сборной
В МЮ не хватает такого напа
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:06, ред.
С победой Терек и болельщиков этого клуба. Наверное я больше рад году Гамида Агаларова, чем победе. Да ещё и победный у него оказался этот гол, что радует вдвойне. Владимир Ильин тоже хорошо забил, нанеся такого чёткий удар в девятку ворот Факела. Так же стоит отметить и игру соперника, очень достойно играли, что в сегодняшнем матче, что в Краснодаре. Особенно понравился дуэт Аппаев-Максимов. Этот не должен вылетать после этого сезона, если продолжит играть в таком темпе. Будем надеяться на то, что они не сломаются к середине или к концу сезона. И напоследок, надеюсь, что Гамид Агаларов и в этом сезоне станет лучшим бомбардиром РПЛ!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:05
Факел сгорел...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:03
Поздравляю болельщиков Ахмата с победой
944s34cux54n
944s34cux54n
вчера в 22:02
Факел не заслужил поражения.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:59
Очень надеюсь на это, и что бы топы пожалели что не подписали
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:58
Агаларов принес важные три очка своей новой команде. Надеюсь и дальше будет забивать, и будет в России молодой забивной форвард!
протон
протон
вчера в 21:57
Терек с победой
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:55
А Факел думаю рано похоронили
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