Пабло Леклер Флуха, агент новичка ЦСКА , рассказал, почему его клиент принял решение перейти в московский клуб.

Контракт заключен на три года без возможности его приостановки. Это обычное трудовое соглашение игрока и клуба.

До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская «Форталеза», но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть.