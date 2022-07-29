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Агент Мендеса: «Виктор посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига»

сегодня, 14:43

Пабло Леклер Флуха, агент новичка ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал, почему его клиент принял решение перейти в московский клуб.

Контракт заключен на три года без возможности его приостановки. Это обычное трудовое соглашение игрока и клуба.

До предложения ЦСКА Мендесом интересовалась бразильская «Форталеза», но футболист выбрал Москву. Он посчитал, что РПЛ — большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть.

Мендес счастлив в России. По его мнению, Москва — замечательный город, а ЦСКА — лучший клуб.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 15:01
Да, российский футбол лучше бразильского (по деньгам).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:56
Агент Мендеса: «Виктор посчитал, что РПЛ — это отличная Шабашка !) »
А почему бы и не попробовать !)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:50
Главное зарплата хорошая))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:45
Пусть об этом мечтает
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