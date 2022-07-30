«Байер» вылетел из первого раунда Кубка Германии

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сегодня, 19:02

«Байер» вылетел из Кубка Германии, уступив в первом раунде турнира «Эльферсбергу» (3:4).

Счет открыл игрок гостей Янник Рохельт на 3-й минуте, но уже на 5-й счет сравнял Адам Гложек. Жан Коффи на 17-й минуте с пенальти снова вывел хозяев вперед, однако Чарлес Арангис на 30-й снова сравнял счет. На 37-й минуте у хозяев отличился Лука Паскаль Шнельбахер. На 74-й минуте Кевин Конрад сделал счет 4:2, окончательный счет установил Патрик Шик на 89-й минуте. Два голевых паса в этой игре отдал Сердар Азмун.

«Эльферсберг» выступает в Третьей лиге.