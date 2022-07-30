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«Факел» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

сегодня, 16:57
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Факел» дома сыграл вничью с «Динамо» в поединке 3-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:3.

После первого тайма гости вели 2:0 благодаря голам Фёдора Смолова (26, 44 — с пенальти). На старте второго тайма «Факел» сумел сравнять счет. Забили Георгий Гонгадзе (46) и Роман Акбашев (47). Однако уже на 48-й минуте мяч в свои ворота провел футболист хозяев Василий Черов. Вновь сравнять счет «Факел» смог на 86-й минуте — отличился Ильнур Альшин.

На 90+4-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек «Динамо» Арсен Захарян.

«Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице (5), в активе «Факела» 2 пункта.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:42
Судя по статистике Факел 3 очка потерял,бывает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:39, ред.
Захарян из подающего надежды становится одним из... Ни о чем короч
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:38
А Вам, любезный, я желаю большей объективности.
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 17:36
Для Факела)))
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:36
Старался смотреть все игры Динамо, особенно с Самарой. Три игры- и все три БЕЗДАРНЫХ поражения!!! Весело, правда?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:36
Факел красавцы! Сочувствую тем кто перед началом списал их со счетов))
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:34
Лучше конечно, Вы тот матч смотрели вообще?

Сочувствовать надо нам всем, если Вы вообще хоть немного переживаете за Динамо.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:32
А еще лучше, игра была с Сочи в Москве.... Сочувствую Вам.
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:27
При 2:5 с КС игра была куда лучше, чем при 1:1 в первом туре.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:26, ред.
Недооценка соперника приводит к беде. У Динамо был матч в записи Ахмат- Факел и что разобрали? Фиг там.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:25
Это было славное сафари.
Dinamo
Dinamo ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:24
Думать надо раньше было, а сейчас к нам поедут только из всяких Гуарани и других получеловеческих лиг Эфиопий или Конго (куда там ещё заглянет лошадь?)
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:23
Позвольте!!! Ведь этоже Вам нравится 1:5, 2:5? Где же Ваши принципы???
Capral
Capral
сегодня в 17:20
Всем тем, кто критикует игру Йокановича, хочу сказать. То, что происходит сейчас с командой -тяжелое наследие предыдущего тренера. У нового тренера, еще даже предсезонки не было, чтобы предъявлять ему претензии. Что, он мог успеть?! шварц, после себя оставил руины. Новому тренеру Динамо не позавидуешь....
Dinamo
Dinamo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20
Шо Вы прицепились ко мне со своим Шварцем, мне по барабану кого он тренирует. Я говорю лишь по факту. К нам приехал непонятный гастролёр, которого выкидывали даже из арабских псевдоклубов, а Вы опять Шварца вспоминаете. Забудьте про немца, он больше не тренер Динамо, и никогда им не будет. Лучше глядите на унылое настоящее и туманное будущее.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 17:18
Побольше бы таких матчей. Для Факела ничья равная победе. Гуляй Воронеж!!!
makkie
makkie
сегодня в 17:18
Мои поздравления Факелу. Молодцы!

Отобрали очки у Краснодара, теперь вот у Динамо. И это, можно сказать, без серьёзного усиления состава под РПЛ. Но удивляет, что в Динамо не думают о защите. Ушли легионеры ЦЗ, а на их месте играют вчерашние дублёры. Несерьёзный подход. Так в каждом матче можно по 2-3 мяча получать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:15
Короче - факелоносцы факел держат уверенно.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 17:15
    баск
    баск
    сегодня в 17:14
    Несмотря на довольно утомительный переезд и жаркую погоду, в дебюте
    динамовцы были активны и атаковали моментами довольно остро.
    Хозяева же, не успевая, много грубили и за первые минут 20 врач команды
    Родионов выбегал на поле с полдесятка раз.

    Получали по ногам Моро, Смолов, Грулёв, Макаров, но больше всех выхватил
    Фомин, которому ещё до перерыва пришлось замениться.
    Впрочем, игру мы в целом контролировали и с комфортным счётом ушли отдыхать.

    А вот после перерыва..
    Кто бы мог подумать, что хозяева превратят оборону Динамо в натуральную
    отбивную котлету и сравняют счёт уже к 48 мин (!).
    С автоголом Факела, возникшим почти немедленно, нам здОрово повезло,
    перевес в счёте удалось частично восстановить, хотя воронежцы продолжали
    напирать и под занавес это принесло свои плоды.

    В целом, практически весь второй тайм игра Динамо выглядела как решето
    во всех линиях, и прежде всего в центре поля, из-за чего Смолов и Грулёв
    оказались отрезанными от мяча.
    А Захарян, уже имея к тому моменту горчичник, за наезд на судью получил
    ещё и красную..

    Пропустить за тайм три банки от новичка лиги- это полная жуть.
    Центр обороны остаётся провальным.
    Саба без конца ошибался позиционно, да и дебют парагвайца оказался неудачным, бОльшую часть матча парень был, по-моему, просто растерян.

    Теперь, в августе, нас ждут соперники не в пример серьёзнее, чем в последних
    двух турах, и чего ждать от этих матчей, даже предполагать зябко..
    Dinamo
    Dinamo
    сегодня в 17:10
    В общем убеждён, что к нам приехал гениальный тренер. Гроссмейтерская игра тренерского штаба, ничего не скажешь!

    Вместо спокойных трёх очков после первого тайма, команда выходит на второй и просто стоит.

    Смолов еле дышит, но играет до конца, Тюкавина выпускает на фланг (лолчто???), Груль еле ходит до 82 минуты, но Лес ведь в ужаснейшей форме, что не может и тайма отбегать? Цепкого Гагнидзе меняют на Кутицкого, который охраняет воздух, про..рает подбор и нам забивают третий. Ну, и Захарян, как следствие этой канители. Фантастические решения этого гения, который нигде и на год не задерживался, но с чего-то решили, что вот у нас-то точно пойдёт.
    Тьфу, ...ь!

    Тюке и Захе надо валить с этого болота как можно скорее.

    Зы: Сазонов - не уровень даже ФНЛ, Фернандес ни о чём...
    AlanW 1
    AlanW 1
    сегодня в 17:08
    Молодцы собрались после перерыва.
    В последние 20 минут игры такое впечатление, что Динамо уже ждали свистка, а тут неожиданно 3-3.
    Хороший матч получился.
    я из Химок
    я из Химок
    сегодня в 17:07
    Факел красавцы! Хорошо играли!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 17:05, ред.
    Не ожидал от Факела, честно скажу. Наиграли, даже на победу воронежцы. Захарян- фраер дешевый, задавака- из которого шварц сделал "великого" игрока. Вцелом, веселая игра, азарная. Респект Факелу, молодцы!!! Вопрос- на долголи хватит запала? Очень симпатичная команда. Ну и опять же: Динамо хватило ровно на 60 мин. Снова прессинг, снова теже грабли. Как бы не случилась история прошедшего сезона....
    Jeka1990
    Jeka1990
    сегодня в 17:05
    Молодцы Воронежцы, браво !!! Они ещё многим перейдут дорогу .
    МапС
    МапС
    сегодня в 17:05
    По-ходу в следующем туре коняшкам напихают!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 17:05
    Вот это заруба получилась, Факел красавцы!!!
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 17:04
    Поздравляю воронежских болельщиков сегодня они могут быть довольны игрой своей команды. Признаю, что был не прав в отношении прогноза Орещука на этот матч, сегодня в Воронеже Факел против Динамо показал, что на многое способен в этом году. Хороший футбол, много голов, как раз то, за что его любят болельщики. Воронежские любители футбола не зря потратили время, проведённое на трибунах в такой знойный день. Болейте за своих, а не против чужих!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 17:03
    Забить ТРИ мяча за ТРИ минуты и один из них в свои ворота , это точно РЕКОРД!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 17:01
    Факел - красавцы!
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