«Факел» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

«Факел» дома сыграл вничью с «Динамо» в поединке 3-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 3:3.
После первого тайма гости вели 2:0 благодаря голам Фёдора Смолова (26, 44 — с пенальти). На старте второго тайма «Факел» сумел сравнять счет. Забили Георгий Гонгадзе (46) и Роман Акбашев (47). Однако уже на 48-й минуте мяч в свои ворота провел футболист хозяев Василий Черов. Вновь сравнять счет «Факел» смог на 86-й минуте — отличился Ильнур Альшин.
На 90+4-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек «Динамо» Арсен Захарян.
«Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице (5), в активе «Факела» 2 пункта.
Вместо спокойных трёх очков после первого тайма, команда выходит на второй и просто стоит.
Смолов еле дышит, но играет до конца, Тюкавина выпускает на фланг (лолчто???), Груль еле ходит до 82 минуты, но Лес ведь в ужаснейшей форме, что не может и тайма отбегать? Цепкого Гагнидзе меняют на Кутицкого, который охраняет воздух, про..рает подбор и нам забивают третий. Ну, и Захарян, как следствие этой канители. Фантастические решения этого гения, который нигде и на год не задерживался, но с чего-то решили, что вот у нас-то точно пойдёт.
Тьфу, ...ь!
Тюке и Захе надо валить с этого болота как можно скорее.
Зы: Сазонов - не уровень даже ФНЛ, Фернандес ни о чём...
Вместо спокойных трёх очков после первого тайма, команда выходит на второй и просто стоит.
Смолов еле дышит, но играет до конца, Тюкавина выпускает на фланг (лолчто???), Груль еле ходит до 82 минуты, но Лес ведь в ужаснейшей форме, что не может и тайма отбегать? Цепкого Гагнидзе меняют на Кутицкого, который охраняет воздух, про..рает подбор и нам забивают третий. Ну, и Захарян, как следствие этой канители. Фантастические решения этого гения, который нигде и на год не задерживался, но с чего-то решили, что вот у нас-то точно пойдёт.
Тьфу, ...ь!
Тюке и Захе надо валить с этого болота как можно скорее.
Зы: Сазонов - не уровень даже ФНЛ, Фернандес ни о чём...
динамовцы были активны и атаковали моментами довольно остро.
Хозяева же, не успевая, много грубили и за первые минут 20 врач команды
Родионов выбегал на поле с полдесятка раз.
Получали по ногам Моро, Смолов, Грулёв, Макаров, но больше всех выхватил
Фомин, которому ещё до перерыва пришлось замениться.
Впрочем, игру мы в целом контролировали и с комфортным счётом ушли отдыхать.
А вот после перерыва..
Кто бы мог подумать, что хозяева превратят оборону Динамо в натуральную
отбивную котлету и сравняют счёт уже к 48 мин (!).
С автоголом Факела, возникшим почти немедленно, нам здОрово повезло,
перевес в счёте удалось частично восстановить, хотя воронежцы продолжали
напирать и под занавес это принесло свои плоды.
В целом, практически весь второй тайм игра Динамо выглядела как решето
во всех линиях, и прежде всего в центре поля, из-за чего Смолов и Грулёв
оказались отрезанными от мяча.
А Захарян, уже имея к тому моменту горчичник, за наезд на судью получил
ещё и красную..
Пропустить за тайм три банки от новичка лиги- это полная жуть.
Центр обороны остаётся провальным.
Саба без конца ошибался позиционно, да и дебют парагвайца оказался неудачным, бОльшую часть матча парень был, по-моему, просто растерян.
Теперь, в августе, нас ждут соперники не в пример серьёзнее, чем в последних
двух турах, и чего ждать от этих матчей, даже предполагать зябко..
динамовцы были активны и атаковали моментами довольно остро.
Хозяева же, не успевая, много грубили и за первые минут 20 врач команды
Родионов выбегал на поле с полдесятка раз.
Получали по ногам Моро, Смолов, Грулёв, Макаров, но больше всех выхватил
Фомин, которому ещё до перерыва пришлось замениться.
Впрочем, игру мы в целом контролировали и с комфортным счётом ушли отдыхать.
А вот после перерыва..
Кто бы мог подумать, что хозяева превратят оборону Динамо в натуральную
отбивную котлету и сравняют счёт уже к 48 мин (!).
С автоголом Факела, возникшим почти немедленно, нам здОрово повезло,
перевес в счёте удалось частично восстановить, хотя воронежцы продолжали
напирать и под занавес это принесло свои плоды.
В целом, практически весь второй тайм игра Динамо выглядела как решето
во всех линиях, и прежде всего в центре поля, из-за чего Смолов и Грулёв
оказались отрезанными от мяча.
А Захарян, уже имея к тому моменту горчичник, за наезд на судью получил
ещё и красную..
Пропустить за тайм три банки от новичка лиги- это полная жуть.
Центр обороны остаётся провальным.
Саба без конца ошибался позиционно, да и дебют парагвайца оказался неудачным, бОльшую часть матча парень был, по-моему, просто растерян.
Теперь, в августе, нас ждут соперники не в пример серьёзнее, чем в последних
двух турах, и чего ждать от этих матчей, даже предполагать зябко..