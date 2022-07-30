«Факел» и «Динамо» забили шесть голов на двоих

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сегодня, 16:57

«Факел» дома сыграл вничью с «Динамо» в поединке 3-го тура РПЛ . Матч завершился со счетом 3:3.

После первого тайма гости вели 2:0 благодаря голам Фёдора Смолова (26, 44 — с пенальти). На старте второго тайма «Факел» сумел сравнять счет. Забили Георгий Гонгадзе (46) и Роман Акбашев (47). Однако уже на 48-й минуте мяч в свои ворота провел футболист хозяев Василий Черов. Вновь сравнять счет «Факел» смог на 86-й минуте — отличился Ильнур Альшин.

На 90+4-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек «Динамо» Арсен Захарян.

«Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице (5), в активе «Факела» 2 пункта.