Тедеско прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Германии

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал поражение от «Баварии» (3:5) в матче за Суперкубок Германии.

Поздравляю Юлиана Нагельсмана и «Баварию» с победой в Суперкубке. Первый тайм прошел не так, как я надеялся. Ошибки в построении случаются слишком часто против «Баварии». Во втором тайме мы немного изменили нашу систему и в итоге мы были ближе к 4:4, чем «Бавария» была к 5:3. Это сейчас будет важно для нас, чтобы еще раз посмотреть игру и сделать из нее правильные выводы. Трудно анализировать ошибки сразу после игры. Но, конечно, как тренер, я много думаю о том, какая система и какие игроки нам подходят.

Нам нужно как можно быстрее поднять всех игроков до одного уровня. Вы заметили, что сегодня на предсезонной подготовке у вас разные стартовые позиции. Нам также очень не хватает Йошко Гвардиолы. Он очень, очень важный игрок для нас.