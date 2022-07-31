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Тедеско прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Германии

сегодня, 06:24
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Баварии» (3:5) в матче за Суперкубок Германии.

Поздравляю Юлиана Нагельсмана и «Баварию» с победой в Суперкубке. Первый тайм прошел не так, как я надеялся. Ошибки в построении случаются слишком часто против «Баварии». Во втором тайме мы немного изменили нашу систему и в итоге мы были ближе к 4:4, чем «Бавария» была к 5:3. Это сейчас будет важно для нас, чтобы еще раз посмотреть игру и сделать из нее правильные выводы. Трудно анализировать ошибки сразу после игры. Но, конечно, как тренер, я много думаю о том, какая система и какие игроки нам подходят.

Нам нужно как можно быстрее поднять всех игроков до одного уровня. Вы заметили, что сегодня на предсезонной подготовке у вас разные стартовые позиции. Нам также очень не хватает Йошко Гвардиолы. Он очень, очень важный игрок для нас.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:29
Игра Лейпцига во втором тайме показала, что с Бавартей можно бороться на равных.
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