Пономарёв: «Тренерскому штабу ЦСКА нужно что-то делать с Зайнутдиновым»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на ничью москвичей с «Пари НН».

Впечатления от игры двоякие. Обидно, что пропустили два мяча, а хорошо, что два смогли забить. Первый тайм команда великолепно провела и в обороне, и в атаке. Все складывалось, что ЦСКА забьет третий мяч, и тогда игра была бы сделана.

Второй пропущенный мяч — ошибка Дивеева. Нельзя ждать мяч в штрафной площадке, нужно идти на него, Игорь проиграл позицию. Но Дивеев молодец, даже в подкате научился грамотно играть, ему нужно воспитать в себе характер и уверенно идти на мяч.

Считаю, что тренерскому штабу нужно что-то делать с Зайнутдиновым. Парень закрывает многие позиции — это, безусловно, плюс, но ему следует найти свое место на поле.

Он хороший игрок, потому что может играть на многих позициях? Это разве показатель? Тогда выходит, что Пеле или Марадона были плохими, раз не могли закрывать столько позиций?

Слабым или плохим футболистом я Зайнутдинова назвать не могу, просто ему нужно найти свою постоянную позицию на поле.