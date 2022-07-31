Галактионов: «Парни – большие молодцы. Они проявили сумасшедшую самоотдачу»

Главный тренер «Пари НН» оценил игру своей команды в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Первый тайм складывался для нашей команды неудачно с точки зрения результата, но по содержанию игры она не уступала сопернику. Во втором тайме ребята поверили в себя, в наши требования. Парни – большие молодцы. Они проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и, безусловно, заслужили эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе. Но самая главная наша победа – это то, что болельщики, которые сегодня были на стадионе, аплодировали команде за ее игру, за ее отдачу, и этот паззл для нас сейчас очень важен.