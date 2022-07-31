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Галактионов: «Парни – большие молодцы. Они проявили сумасшедшую самоотдачу»

сегодня, 19:45
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов оценил игру своей команды в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Первый тайм складывался для нашей команды неудачно с точки зрения результата, но по содержанию игры она не уступала сопернику. Во втором тайме ребята поверили в себя, в наши требования. Парни – большие молодцы. Они проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее рвение и, безусловно, заслужили эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни победе. Но самая главная наша победа – это то, что болельщики, которые сегодня были на стадионе, аплодировали команде за ее игру, за ее отдачу, и этот паззл для нас сейчас очень важен.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:00
У коней всегда так,не могут до конца счёт удержать!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:17
Да, все молодцы, и ТШ и команда, отыграться с 0:2 в игре с таким сильным соперником, это дорогого стоит!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:58
Тренерский штаб тоже молодцы, что подготовили коллектив к непростому сопернику. Выдержали натиск и казалось бы вот, вот команда рассыпаться, наоборот добавили в последние полчаса. Физика нормальная по-моему. Перебегать коней тоже надо суметь.
Гость
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