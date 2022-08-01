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В «Рубине» отреагировали на слухи, что Дзюба может сыграть против «Уфы»

сегодня, 17:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа20:00 Не начался

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали слухи о том, что нападающий Артем Дзюба, который поддерживает форму с казанским клубом, может быть включен в заявку на сегодняшний матч Первой лиги против «Уфы».

Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы», не соответствует действительности.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 17:34
Можно я буду включён хоть на один матч?)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 17:27
Самое главное, что тебя заинтересовала новость про Дзюбу, если ты зашёл прочитал новость и даже оставил комментарии.
А если посмотреть глубже, то каждого спартача интересует личность Дзюбы, а иначе вы бы про него не говорили. Вы даже действующих игроков так не обсуждаете как Дзюбу.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:19
К другу приехал))
112910415
112910415
сегодня в 17:17
рухнули наши надежды )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
А что, он в Рубине?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:06
Это мало кого интересует
Гость
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