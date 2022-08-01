В «Рубине» отреагировали на слухи, что Дзюба может сыграть против «Уфы»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали слухи о том, что нападающий Артем Дзюба, который поддерживает форму с казанским клубом, может быть включен в заявку на сегодняшний матч Первой лиги против «Уфы».
Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой Лиги против «Уфы», не соответствует действительности.
А если посмотреть глубже, то каждого спартача интересует личность Дзюбы, а иначе вы бы про него не говорили. Вы даже действующих игроков так не обсуждаете как Дзюбу.
А если посмотреть глубже, то каждого спартача интересует личность Дзюбы, а иначе вы бы про него не говорили. Вы даже действующих игроков так не обсуждаете как Дзюбу.